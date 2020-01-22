Глава ДОССАФ сообщил о найденных останках почти двух тысяч красноармейцев

Москва, 22 января. За прошедший год поисковые отряды ДОСААФ России обнаружили и перезахоронили останки 1711 советских воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны, сообщил председатель оборонного общества генерал-полковник Александр Колмаков.

«Силами поисковиков обнаружены и в дальнейшем торжественно перезахоронены останки 1711 советских воинов. Удалось установить имена 75 павших красноармейцев, их останки переданы родственникам для перезахоронения», — рассказал Александр Колмаков.

По его словам, поисковыми работами на территории 12 субъектов РФ занимались 142 отряда.

Ранее в ДОСААФ России заявили, что готовы принять активное участие в создании комплекса архивных документов по Второй мировой войне, в том числе за счет документов центрального архива ДОСААФ России.

«Мы готовы внести свой вклад в создание такого комплекса. В центральном архиве ДОСААФ России находится большое количество уникальных, редких, ранее не публиковавшихся документов, в которых содержатся сведения о вкладе ОСОАВИАХИМ (предшественника ДОСААФ. — Прим. ФАН) в создание системы местной ПВО, в подготовку населения СССР к военной службе, в обучение летчиков, авиатехников, снайперов, пулеметчиков, собаководов, специалистов связи, парашютистов и бойцов-планеристов, а также в формирование народного ополчения и партизанских отрядов», — отметил Колмаков.

По словам председателя ДОСААФ России, сегодня наблюдается все возрастающее количество попыток переписать или сфальсифицировать историю Второй мировой войны и принизить вклад советского народа в разгром фашизма и японского милитаризма.