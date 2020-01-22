Зеленский хочет, чтобы Украина заняла место Британии в ЕС

Давос, 22 января. Украина могла бы занять место Великобритании в Европейском союзе, заявил украинский президент Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Предполагается, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз 31 января. Дату Brexit неоднократно переносили, поскольку не могли ратифицировать договор об условиях процесса в британском парламенте.

На ВЭФ в Давосе Зеленский поднял вопрос о членстве Украины в ЕС. По его словам, главный вопрос для Киева сейчас состоит не столько в том, когда Украина войдет в состав союза, сколько в том, какой статус она будет иметь. Зеленскому хотелось бы, чтобы к возглавляемому им государству относились с уважением как к мощному и равноправному игроку.

«Сейчас очень удобный момент, когда мы знаем: одна большая страна сделала exit (выход), может, для Украины настало время сделать enter (вход)?» — задал он вопрос.

Украина долгие годы стремится не только в Евросоюз, но и в НАТО. После 2014 года, когда в стране произошел государственный переворот, новые власти отказались от внеблокового статуса государства. Через два года вступление в Альянс назвали главной целью внешней политики страны. В то же время и европейская интеграция стала одной из приоритетных целей Киева.

В конце февраля прошлого года на Украине был подписан проект закона, вносящего изменения в конституцию страны о курсе в Европейский союз и НАТО. При этом в Альянсе не раз подчеркивали, что Киеву в блоке места нет.