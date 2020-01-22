В Минобороны объяснили, как внести имя участника войны в «Дорогу памяти» при храме Победы

Москва, 22 января. Имена героев не должны быть забыты: в Министерстве обороны РФ представили видеоинструкцию, в которой объясняется, как добавить имя своего родственника — участника Великой Отечественной войны — на сайт «Память народа», откуда данные поступят в мультимедийную галерею «Дорога памяти» при храме Победы.

В коротком видео рассказывается, как можно загрузить фотографию, описание, историю своего деда или прадеда — фронтовиков, участников боевых действий, тружеников тыла — на сайт. В галерее будут увековечены все призванные на Великую Отечественную войну.

Предполагается, что уникальный проект увековечит подвиг 33 миллионов участников войны. Также в галерее будет собрана земля со всех воинских захоронений красноармейцев в России и за рубежом. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мемориальный комплекс даст возможность людям, чьи родственники пропали без вести, и людям, которым неизвестно место захоронения погибших на войне родных, помянуть их, возложить цветы, зажечь свечи.

Сбор информации об участниках Великой Отечественной войны продолжится и после открытия галереи «Дорога памяти», уточнили в Минобороны РФ. Об этом Шойгу заявил на совместном заседании художественного и технического советов по строительству Главного храма ВС РФ после осмотра строительства 22 января.

«Сбор информации мы продолжим и после 9 мая, чтобы как можно больше людей могли узнать о героях войны и на «Дороге памяти» не осталось белых пятен, — сказал Сергей Шойгу. — Все они — наши родные и близкие, фронтовики и труженики тыла — изо дня в день самоотверженно приближали победную весну. Рассказать о них — значит обессмертить их имена, сохранить историю своей семьи, нашей многонациональной Родины».

Галерея «Дорога памяти» откроется 9 мая 2020 года вместе с храмом Победы. Каждый посетитель сможет пройти по ней свои 1418 шагов в длину — по числу дней и ночей Великой Отечественной войны.