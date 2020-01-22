США делают бизнес на крови, поддерживая международный терроризм

Если послушать американцев, то на протяжении последних 20 лет все, чем они занимаются, — это борьба с терроризмом. Но удивительно, что «блистательные» победы США в войне с террористами не приводят к уменьшению числа последних. Почему так происходит — читайте в материале Федерального агентства новостей.

Дело в том, что наличие «антиамериканских» террористов — это очень удобный повод для вторжения на территорию суверенных государств. Именно по этой причине власти США одной рукой якобы сражаются с теми, кого они называют террористами, а другой рукой поставляют им же оружие, боеприпасы, медикаменты, средства наблюдения и связи.

Показательными в этой ситуации являются отношения США и движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ). В период 1980-1989 годов США активно снабжали моджахедов оружием и всем необходимым. Насколько сильно американское руководство любило исламистов, говорит тот факт, что их представителей принимал сам Рональд Рейган. С 2001 года США номинально ведут войну с группировкой Талибан. Тем не менее, это не мешает боевикам получать материальное имущество от армии США, пусть через местных чиновников и армейских функционеров, но процесс идет. Самое интересное, что и американцы имеют долю от всего этого предприятия. Но, как это водится в Америке, — «ничего личного, просто бизнес».

Совсем недавно американский президент Дональд Трамп объявил, что это именно он победил ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в России), но, по сообщению ТАСС от 4 сентября 2018 года, именно США снабжали боевиков «Исламского государства»1. Интересная получается ситуация, не правда ли? При этом на тех территориях, где стояли террористы и защищали нефтяные поля, теперь стоят американские военнослужащие и делают то же самое — защищают те же нефтяные поля. Просто образцовая борьба с терроризмом.

США не даром называют «спонсором мирового терроризма». Если мы вернемся в XX век, то найдем большое количество примеров, когда США спонсировали самых отъявленных негодяев, которые противостояли распространению того, что они называли «красной угрозой». Тут можно вспомнить и Холдена Роберто, который хотел стать диктатором Анголы, и знаменитых контрас, которые сражались против коммунистов в Центральной и Латинской Америке. Также не стоит забывать об «Аль-Каиде»1 (террористическая организация, запрещена в РФ), существовавшей за счет военной помощи США, как и сирийские террористы. Как мы видим, спонсировать терроризм — это давняя американская традиция.

Но любые традиции видоизменяются. Конфликт Саудовской Аравии и Йемена открыл в новую эпоху в распространении американского оружия среди парамилитарных образований. Ввиду того, что саудиды показали себя как хорошо оснащенная, но плохо мотивированная армия, большое количество американского оружия постепенно перекочевывает от саудидов к хуситам. Дело доходит до того, что многие отряды хуситов не только оснащены трофейным оружием, но и передвигаются на бронированных автомобилях американского производства. А еще хуситы захватывают танки Abrams, но, не имея специалистов для их использования и обслуживания, просто сжигают американскую технику.

1 Организация запрещена на территории РФ.