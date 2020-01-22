Рожин: Трампа и Пентагон поймали на вранье о потерях от ракетного удара Ирана

Центральное командование ВС США (CENTCOM) признало, что в результате ракетного удара Ирана по авиабазе «Айн аль-Асад» пострадало гораздо больше военнослужащих, чем было объявлено ранее. Телеканал CNN сообщил, что новая группа раненых американцев была отправлена в американский медицинский центр в немецком городе Ландштуль. Федеральное агентство новостей обсудило с экспертом последствия крупнейшего (пока что) военного провала США в 2020 году.

США не удалось скрыть потери

Представитель CENTCOM капитан Билл Урбан заявил, что раненые были отправлены на лечение в Германию «из особой осторожности».

«Вполне возможно, что в дальнейшем могут быть выявлены новые ранения», — предупредил военный.

На прошлой неделе американские военные подтвердили, что при ударе по базе «Айн аль-Асад» получили ранения 11 человек — восемь из них были отправлены в Ландштуль, а трое — на базу «Кэмп Арифджан» в Кувейте. CNN указывает: сообщения о переброске раненых указывают на то, что последствия ракетного удара были куда серьезнее, чем изначально признавало руководство США.

First pictures from inside the base of Ain al-Assad Wrote a Twitter account releasing this video as the first video from the site of Ain al-Assad; A Puerto Rican soldier who did not want to reveal his identity for obvious reasons sent us pictures pic.twitter.com/eK4GcESIuX — Vahidfarhadi (@Vahidfarhadi8) January 9, 2020

Напомним, Иран нанес прицельные ракетные удары по американским военным объектам в Иране 8 января в качестве первого этапа операции «Мученик Сулеймани», нацеленной на полное изгнание американских военных с Ближнего Востока. Изначально иранское агентство Mehr News сообщило, что в результате удара погибло не менее 80 американских военнослужащих, а еще 200 получили ранения — об этом сообщили иранские агенты в Ираке.

Есть основания полагать, пишет CNN, что Иран хотел избежать массовых жертв среди американского военного персонала: Корпус стражей Исламской революции заблаговременно предупредил иракских военных. Так руководство КСИР преднамеренно допустило утечку информации к американцам, дав им время эвакуироваться с базы «Айн аль-Асад» — но это сделано не было. При этом Иран не стал наносить ударов по жилым районам к северу от авиабазы.

Satellite photos appear to show the damage done by attack on Ayn Al-Assad base. pic.twitter.com/qiQpvkmC76 — Mike (@Doranimated) January 8, 2020

У Трампа «все отлично»

Сразу же после удара президент США Дональд Трамп объявил, что в результате ракетной атаки не пострадал ни один американский военнослужащий.

«Пока что все отлично!» — оптимистично заявил он в Twitter.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020

Вскоре стало известно, что Трамп солгал, а Пентагон пытается скрыть информацию о потерях.

В Сети продолжают распространяться спутниковые снимки и видеозаписи, по которым можно оценить реальный масштаб разрушений на авиабазе «Айн аль-Асад». Корреспондент CNN Арва Дамон заявила в репортаже, что «авиабаза «Айн аль-Асад» полностью уничтожена». Она отметила, что в результате удара были полностью уничтожены казармы — если бы не предупреждение Ирана, количество жертв было бы огромным.

Поймали на вранье

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин предполагает, что число пострадавших американских военных в результате ракетного удара Ирана может сильно увеличиться.

«Трампа и главу Пентагона Марка Эспера поймали на вранье — изначально они заявили, что раненых нет — потом выяснилось, что 11 человек вывезли в Германию, потом стало известно, что еще 11 человек пострадали, а кувейтские источники сообщили, что как минимум 16 человек с осколочными ранениями и ожогами поступили в госпиталь на одной из кувейтских авиабаз; сообщали также, что несколько человек, получившие «легкие ранения», проходят лечение на территории Ирака. Таким образом, общая цифра уже подбирается к 40 пострадавшим — они получили травмы, ранения, контузии разной степени тяжести», — указал военный эксперт.

Трампа «мочат» за пощечину от Ирана

КСИР утверждает, что в результате ракетного удара погибло 143 американских военнослужащих, и еще 538 получили ранения, сообщил независимый портал Citizen Truth. Пострадавшие были перевезены в Израиль, Кувейт и Германию девятью самолетами. Борис Рожин отметил, что эта информация пока не подтверждена.

«Даже без учета этих данных насчитали уже половину от озвученного КСИР. Первоначальные заявления Трампа и Эспера полностью дезавуированы. Это используют оппоненты Трампа, его «мочат» в демократической прессе: убийством Сулеймани он поставил под угрозу жизни американских солдат, врал народу США — все это используется на фоне слушаний по импичменту», — отметил Борис Рожин.

Привычка лгать сыграла дурную шутку с руководством в Вашингтоне, отметил Рожин — если бы Трамп и военные в Пентагоне сразу признали определенные потери, и не пытались поддерживать имидж «всесильной и несокрушимой» Америки, удар по репутации американских вооруженных сил и Вашингтона был бы не таким сокрушительным.

«Речь идет о десятках пострадавших, непонятно, в каком они состоянии. Материальные разрушения оказались большими, мы видели разрушения на базе, потрескавшиеся убежища, уничтоженную технику, теперь мы узнаем о ранениях. Если сравнивать заявления сторон о том, какой ущерб нанесен на базе «Айн аль-Асад», официальная позиция КСИР намного ближе к реальности, чем заявления Трампа. Вопрос в том, вырастут ли эти цифры еще», — отметил собеседник ФАН.

Трамп попробует спрятать трупы

Эксперт указал, что Иран предпринял все меры, чтобы сократить число жертв, отвечая на убийство генерала КСИР Кассема Сулеймани — база «Айн аль-Асад» находится в пустынных районах провинции Анбар, там меньше шансов зацепить гражданское население, ни в чем не повинных иракцев. К тому же Тегеран специально допустил утечку информации об ударе, чтобы сократить количество жертв даже среди американских военных.

Если информация о большом числе погибших подтвердиться, репутации Трампа будет нанесен катастрофический удар в глазах лояльных ему американцев.

«Катар заявлял, что США передали Ирану, что готовы смириться с ограниченным ударом по американским объектам. Неизвестно, достоверно ли это, но возможно, что американцы сами назвали базу «Айн аль-Асад» в надежде, что подземные убежища позволят избежать потерь среди персонала — ведь подтверждено большое число раненых, но пока нет подтвержденной информации о погибших. Если убитых нет, то убежища со своей задачей справились — но если вылезут трупы, то Трамп окажется в очень неудобном положении: его и так обвиняют в гибели украинского «Боинга», и новые обвинения приобретут кумулятивный эффект», — указал Борис Рожин.

Мощь иранских ракет и точность российской ГЛОНАСС

Ракетный удар заставил США осознать, какой военной мощью располагает Исламская республика — его точность и эффективность шокировали многих американцев. Борис Рожин считает, что параметры баллистического оружия Ирана в целом были известны США, а КСИР при этом не наносил удар в полную силу — иначе последствия были бы куда страшнее.

IRAN MISSILE ATTACK TO USA HQ AIN AL ASSAD pic.twitter.com/9aY8X8Bq2i — Reza (@Reza73173327) January 8, 2020

«Иран применил боеголовки с ограниченной мощностью — заявляли, что применялись не осколочно-фугасные и не противобункерные боеголовки, а просто «болванки» с небольшим запасом взрывчатки — поэтому разрушения носили ограниченный характер и КСИР официально это признавал, у них не было задачи все там разрушить», — отметил военный эксперт.

В то же время ракетный удар Ирана по базе США стал лучшей рекламой российской системе ГЛОНАСС.

In a missile attack on ISIS in Syria in Oct 2018, Iran launched from a site (34.478, 47.020) adjacent Bakhtaran Missile Base. If yesterday's strike on the Ain Al Asad air base was fired from the same spot, the missiles would have arrived along the flight path marked in Yellow 1/2 pic.twitter.com/g3u6eT2HLm — Michael Elleman (@EllemanIISS) January 8, 2020