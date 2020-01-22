Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ыавываы
Весь мир
  /  Обновлено: 

Рожин: Трампа и Пентагон поймали на вранье о потерях от ракетного удара Ирана

55
0 Оставить комментарий

Рожин: Трампа и Пентагон поймали на вранье о потерях от ракетного удара Ирана

Центральное командование ВС США (CENTCOM) признало, что в результате ракетного удара Ирана по авиабазе «Айн аль-Асад» пострадало гораздо больше военнослужащих, чем было объявлено ранее. Телеканал CNN сообщил, что новая группа раненых американцев была отправлена в американский медицинский центр в немецком городе Ландштуль. Федеральное агентство новостей обсудило с экспертом последствия крупнейшего (пока что) военного провала США в 2020 году.

США не удалось скрыть потери

Представитель CENTCOM капитан Билл Урбан заявил, что раненые были отправлены на лечение в Германию «из особой осторожности».

«Вполне возможно, что в дальнейшем могут быть выявлены новые ранения», — предупредил военный.

Рожин: Трампа и Пентагон поймали на вранье о потерях от ракетного удара Ирана

На прошлой неделе американские военные подтвердили, что при ударе по базе «Айн аль-Асад» получили ранения 11 человек — восемь из них были отправлены в Ландштуль, а трое — на базу «Кэмп Арифджан» в Кувейте. CNN указывает: сообщения о переброске раненых указывают на то, что последствия ракетного удара были куда серьезнее, чем изначально признавало руководство США.

Напомним, Иран нанес прицельные ракетные удары по американским военным объектам в Иране 8 января в качестве первого этапа операции «Мученик Сулеймани», нацеленной на полное изгнание американских военных с Ближнего Востока. Изначально иранское агентство Mehr News сообщило, что в результате удара погибло не менее 80 американских военнослужащих, а еще 200 получили ранения — об этом сообщили иранские агенты в Ираке.

Есть основания полагать, пишет CNN, что Иран хотел избежать массовых жертв среди американского военного персонала: Корпус стражей Исламской революции заблаговременно предупредил иракских военных. Так руководство КСИР преднамеренно допустило утечку информации к американцам, дав им время эвакуироваться с базы «Айн аль-Асад» — но это сделано не было. При этом Иран не стал наносить ударов по жилым районам к северу от авиабазы.

У Трампа «все отлично»

Сразу же после удара президент США Дональд Трамп объявил, что в результате ракетной атаки не пострадал ни один американский военнослужащий.

«Пока что все отлично!» — оптимистично заявил он в Twitter.

Вскоре стало известно, что Трамп солгал, а Пентагон пытается скрыть информацию о потерях.

Рожин: Трампа и Пентагон поймали на вранье о потерях от ракетного удара Ирана

В Сети продолжают распространяться спутниковые снимки и видеозаписи, по которым можно оценить реальный масштаб разрушений на авиабазе «Айн аль-Асад». Корреспондент CNN Арва Дамон заявила в репортаже, что «авиабаза «Айн аль-Асад» полностью уничтожена». Она отметила, что в результате удара были полностью уничтожены казармы — если бы не предупреждение Ирана, количество жертв было бы огромным.

Поймали на вранье

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин предполагает, что число пострадавших американских военных в результате ракетного удара Ирана может сильно увеличиться.

«Трампа и главу Пентагона Марка Эспера поймали на вранье — изначально они заявили, что раненых нет — потом выяснилось, что 11 человек вывезли в Германию, потом стало известно, что еще 11 человек пострадали, а кувейтские источники сообщили, что как минимум 16 человек с осколочными ранениями и ожогами поступили в госпиталь на одной из кувейтских авиабаз; сообщали также, что несколько человек, получившие «легкие ранения», проходят лечение на территории Ирака.

Таким образом, общая цифра уже подбирается к 40 пострадавшим — они получили травмы, ранения, контузии разной степени тяжести», — указал военный эксперт.

Рожин: Трампа и Пентагон поймали на вранье о потерях от ракетного удара Ирана

Трампа «мочат» за пощечину от Ирана

КСИР утверждает, что в результате ракетного удара погибло 143 американских военнослужащих, и еще 538 получили ранения, сообщил независимый портал Citizen Truth. Пострадавшие были перевезены в Израиль, Кувейт и Германию девятью самолетами. Борис Рожин отметил, что эта информация пока не подтверждена.

«Даже без учета этих данных насчитали уже половину от озвученного КСИР. Первоначальные заявления Трампа и Эспера полностью дезавуированы. Это используют оппоненты Трампа, его «мочат» в демократической прессе: убийством Сулеймани он поставил под угрозу жизни американских солдат, врал народу США — все это используется на фоне слушаний по импичменту», — отметил Борис Рожин.

Привычка лгать сыграла дурную шутку с руководством в Вашингтоне, отметил Рожин — если бы Трамп и военные в Пентагоне сразу признали определенные потери, и не пытались поддерживать имидж «всесильной и несокрушимой» Америки, удар по репутации американских вооруженных сил и Вашингтона был бы не таким сокрушительным.

Рожин: Трампа и Пентагон поймали на вранье о потерях от ракетного удара Ирана

«Речь идет о десятках пострадавших, непонятно, в каком они состоянии. Материальные разрушения оказались большими, мы видели разрушения на базе, потрескавшиеся убежища, уничтоженную технику, теперь мы узнаем о ранениях. Если сравнивать заявления сторон о том, какой ущерб нанесен на базе «Айн аль-Асад», официальная позиция КСИР намного ближе к реальности, чем заявления Трампа. Вопрос в том, вырастут ли эти цифры еще», — отметил собеседник ФАН.

Трамп попробует спрятать трупы

Эксперт указал, что Иран предпринял все меры, чтобы сократить число жертв, отвечая на убийство генерала КСИР Кассема Сулеймани — база «Айн аль-Асад» находится в пустынных районах провинции Анбар, там меньше шансов зацепить гражданское население, ни в чем не повинных иракцев. К тому же Тегеран специально допустил утечку информации об ударе, чтобы сократить количество жертв даже среди американских военных.

Если информация о большом числе погибших подтвердиться, репутации Трампа будет нанесен катастрофический удар в глазах лояльных ему американцев.

«Катар заявлял, что США передали Ирану, что готовы смириться с ограниченным ударом по американским объектам. Неизвестно, достоверно ли это, но возможно, что американцы сами назвали базу «Айн аль-Асад» в надежде, что подземные убежища позволят избежать потерь среди персонала — ведь подтверждено большое число раненых, но пока нет подтвержденной информации о погибших.

Если убитых нет, то убежища со своей задачей справились — но если вылезут трупы, то Трамп окажется в очень неудобном положении: его и так обвиняют в гибели украинского «Боинга», и новые обвинения приобретут кумулятивный эффект», — указал Борис Рожин.

Мощь иранских ракет и точность российской ГЛОНАСС

Ракетный удар заставил США осознать, какой военной мощью располагает Исламская республика — его точность и эффективность шокировали многих американцев. Борис Рожин считает, что параметры баллистического оружия Ирана в целом были известны США, а КСИР при этом не наносил удар в полную силу — иначе последствия были бы куда страшнее.

«Иран применил боеголовки с ограниченной мощностью — заявляли, что применялись не осколочно-фугасные и не противобункерные боеголовки, а просто «болванки» с небольшим запасом взрывчатки — поэтому разрушения носили ограниченный характер и КСИР официально это признавал, у них не было задачи все там разрушить», — отметил военный эксперт.

В то же время ракетный удар Ирана по базе США стал лучшей рекламой российской системе ГЛОНАСС.

«Вот точность, скорее всего, стала сюрпризом. Иранские ракеты использовали для наведения ГЛОНАСС, поэтому посыпались обвинения в адрес России. Доказано, что все разговоры о том, что ГЛОНАСС якобы сильно уступает по точности американской GPS не обоснованы.

США не очень удобно признавать это, но кадры с «Айн аль-Асад» разошлись по Сети, и американцы задают вопрос: почему Иран, якобы отсталый, имеет оружие, которое способно наносить ограниченные удары высокой точности? Естественно, у всех в голове один вопрос: что было бы, если бы Иран не сдерживался и бил со всей силы всем, что у него есть, при такой точности? Потери могли бы быть намного больше.

Со страниц СМИ эта тема постепенно уйдет, но военные будут эту тему очень пристально изучать, поскольку с точки зрения ракетных вооружений потенциал Ирана очень слабо изучен, они постоянно развиваются, как и сопутствующие технологии», — подытожил собеседник ФАН.

Новости партнеров

Новости партнеров