Зеленский заявил, что Украина намерена стать Меккой и лидером Центральной Европы

Давос, 22 января. Украина должна стать Меккой и лидером Центральной Европы. Об этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, у Киева есть амбициозные планы, реализация которых позволит Украине стать лидером Восточной и Центральной Европы. Зеленский подчеркнул, что Украина является местом, где «творятся чудеса».

«Украина — именно то место, где творятся чудеса. Украина должна стать Меккой Восточной Европы и Центральной Европы», — пояснил он.

По его словам, Украина обладает всем, что необходимо для создания успешного государства. При этом главным украинским ресурсом являются «креативные и талантливые люди».

«У нас пока что нет только двух вещей: первое — другого варианта, кроме как быть успешным, и второе - нет достаточного инвестирования», — отметил Зеленский.

Президент Украины выразил уверенность, что мировая экономика стоит на пороге «очередного глобального кризиса», поэтому весь мир нуждается в экономическом чуде, которое способна сотворить Украина.

«Моя цель — чтобы рядом с кейсами Японии, Южной Кореи, Сингапура появилась Украина. Так что присоединяйтесь», — добавил Зеленский.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что президент Украины Владимир Зеленский должен изменить политический курс страны, который направлен на передачу власти под внешнее управление. По ее словам, либо Зеленский откажется от этой политики, «либо Украина откажется от Зеленского».