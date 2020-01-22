Путин выступил против введения в России фигуры «наставника» над президентом

Сочи, 22 января. Введение в России фигуры «наставника» над главой государства привело бы к двоевластию, губительному для страны. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин.

В среду в Сочи российский лидер провел встречу со студентами и преподавателями ведущих университетов России. Мероприятие прошло на площадке образовательного центра «Сириус».

Одна из участниц, студентка МГИМО, спросила главу государства о том, что будет со страной после 2024 года, когда закончится президентский срок Путина. Девушка предложила обратить внимание на опыт Сингапура, где ввели должность министра-наставника.

«Вы хотите, чтобы я был наставником?» — уточнил Путин.

Российский лидер выступил против и объяснил, что появление такой фигуры у власти подрывало бы институт президента.

«Это будет означать ни что другое, как двоевластие. Абсолютно губительная ситуация для такой страны, как Россия», — объяснил он.

Подобный вопрос российскому лидеру задавали летом прошлого года, когда он находился с рабочим визитом в Финляндии. Журналисты на пресс-конференции с финским президентом Саули Ниинисте поинтересовались у Путина, в какой позиции он видит себя через несколько лет. Тогда глава государства напомнил, какой ныне год, и подчеркнул, что о будущем пока рано говорить.

Ранее Путин счел нецелесообразным переход России к парламентской республике. По его словам, для РФ с ее огромными территориями, многоконфессиональностью и большим количеством наций нужна крепкая президентская власть.