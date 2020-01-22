Мосгорсуд отклонил апелляцию Бари Алибасова. ФАН-ТВ

Рассмотрение апелляционной жалобы Бари Алибасова прошло в Мосгорсуде 22 января. Адвокат продюсера Андрей Комиссаров пытался оспорить решение Пресненского суда от 8 октября 2019 года, однако судебная коллегия постановила оставить без изменений решение первой инстанции.

«Мы приветствует решение суда. Суд апелляционной инстанции поддержал решение, которое было принято в Пресненском суде, и отказал полностью в иске. Мы, в общем-то, работали и бились за нашу позицию. Я надеюсь на осмотрительность, внимательность, и благоразумие потребителей, поскольку, как установил суд уже двух инстанций, и решение вступило уже в законную силу, упаковка безопасна для потребителей», — заявил адвокат торговой сети «Ашан» Максим Степанчук.

«Вы сами, в принципе, все слышали, что прокурор сказала, что есть экспертиза, она правильная, надо ей руководствоваться. В деле единственная экспертиза, и она в нашу пользу, которая говорит о том, что есть нарушение маркировки. Это просто говорит о том, что не читал прокурор дела, как и в принципе, мы на 12 листах написали все ошибки, какие были, но наши доводы никто не принял во внимание», — комментирует решение суда Андрей Комиссаров.

Застуженный артист России рассказал и о своем нынешнем самочувствии.

«Каждый день хожу в клинику, каждый день хожу в клинику и по три часа живу в клинике», — сетует Бари Алибасов.

Напомним, в начале июня прошлого лета Бари Алибасов попал в больницу с сильными ожогами внутренних органов. Сообщалось, что продюсер случайно выпил химическую жидкость «Крот».

Основатель «На-На» подал в суд на производителя «Крота» за то, что бутылка этого средства, по мнению продюсера, напоминает упаковку апельсинового сока или газировки. Алибасов хотел отсудить у компании «АМС Медиа» и сети супермаркетов «Ашан» 100 млн рублей.