نتائج ليبيا ، 22 يناير: سوف يزور حفتر موسكو مرة أخرى

ليبيا ، 22 كانون الثاني / يناير: العدوان التركي في ليبيا سيستمر بعد مؤتمر برلين ، انتقد الأمين العام لجامعة الدول العربية المصالح التجارية لألمانيا في ليبيا ، وجندت تركيا 4.4 ألف مقاتل سوري لدعم إرهابيي المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا.

أكد الكرملين استعداد حفتر لزيارة موسكو ، لكنه لم يحدد التواريخ

أكد مساعد رئيس الاتحاد الروسي يوري أوشاكوف المعلومات المتعلقة بالرسالة التي أرسلها قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر إلى موسكو.

ووفقا له ، فإن المارشال الليبي على استعداد لزيارة العاصمة الروسية مرة أخرى من أجل مواصلة الحوار بشأن حل الوضع في جمهورية شمال أفريقيا ، ولكن لم يتم تحديد تواريخ محددة بعد.

"إننا نعلم جميعًا أنه قبل المؤتمر الخاص بليبيا ، كتب حفتر رسالة إلى رئيسنا، أشار فيها إلى دورنا في عملية التسوية ويعرب عن استعداده للمجيء إلى موسكو ، ولكن حتى الآن لا توجد معلومات محددة حول هذا الموضوع" ، أوضح أوشاكوف للصحفيين.

سوف يستمر العدوان التركي في ليبيا بعد مؤتمر برلين

كان فايز السراج ، رئيس حكومة الوفاق الوطني غير الشرعية في ليبيا ، غير راضٍ عن نتائج المؤتمر الذي عقد في برلين. سوف يستمر في التعاون مع تركيا ، التي يعارض عدوانها جميع سكان البلاد.

انتقد رئيس الوزراء غير الشرعي لحكومة الوفاق فايز السراج المؤتمر الذي عقد في برلين لحل الأزمة في ليبيا. ووفقا له ، لم يجد خلال الاجتماع شركاء سياسيين يمكن أن يبرموا معه اتفاقات. نتيجة للمؤتمر في العاصمة الألمانية ، كثف رئيس حكومة طرابلس من الخطاب العدواني.

ومع ذلك ، لاحظ سراج أهمية روسيا. وأكد أنه من الضروري التفاوض مع الممثلين الروس ، لا يمكن تجاهلهم.

انتقد الأمين العام لجامعة الدول العربية المصالح التجارية لألمانيا في ليبيا

وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مؤتمر برلين الماضي حول ليبيا بأنه محاولة لتحقيق مصالحه الاقتصادية في البلاد.

بعد المؤتمر الليبي في العاصمة الألمانية ، يواصل السياسيون انتقاد الاجتماع.علق لاحقا الأمين العام لجامعة الدول العربية ، أحمد أبو الغيط ، على الأزمة في البلاد والأهداف التي تسعى إليها الدول الأوروبية في ليبيا.

"لعدة سنوات ، اتخذت الدول الأجنبية خطوات لحل الأزمة الليبية: عقدت فرنسا وإيطاليا وروسيا مؤتمرات لمناقشة هذه المشكلة. ومع ذلك ، أبدت ألمانيا اهتمامها بالقضية الليبية خلال الخمسة أشهر الماضية ، لأنها تدرك أن هناك منافسة بين فرنسا وإيطاليا على النفوذ الاقتصادي في ليبيا ".

أشار السياسي إلى أن الأزمة في ليبيا كانت تنمو خلال الفترة الماضية إلى حد كبير بسبب التدخل التركي الذي يهدد بتفاقم المواجهة في البلاد. تجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية شهر يناير ، بدأت أنقرة في إرسال أفرادها العسكريين للقيام بعمليات عسكرية إلى جانب حكومة الوفاق الوطني غير الشرعية ، التي تدعم العصابات الموجودة في الجمهورية. في الوقت نفسه ، تنقل تركيا المسلحين السوريين والأسلحة والمعدات العسكرية لمساعدة العصابات.

جندت تركيا 4.4 ألف متشدد سوري لدعم الإرهابي حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

أنقرة ، 22 يناير. بلغ عدد المقاتلين السوريين الذين جندتهم تركيا لشحنها إلى ليبيا 4.4 ألف. أفادت بوابة الأخبار الليبية "افريكان نيوز".

وفقا للبوابة ، نشرت أنقرة بالفعل 2.6 ألف مسلح للجماعات المسلحة السورية في طرابلس. يتم تدريب 1.8 ألف إرهابي آخر من سوريا في المعسكرات التركية ويستعدون لإرسالهم إلى بلد إفريقي لمساعدة ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي ، بقيادة فايز السراج.

تجنيد مسلحين جدد يتم على أرض عفرين السورية وفي مستوطنات أخرى في شمال شرق سوريا. في الوقت نفسه ، أفادت التقارير أن المقاتلين السوريين قد انتشروا لمساعدة العشرات من قوات الشرطة الليبية في الموت في معارك طرابلس.