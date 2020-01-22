Певец лейбла Black Star стал жертвой грабителей в поезде Москва — Одесса

Москва, 22 января. Певца лейбла Black Star Мишу Марвина обокрали, когда он направлялся поездом из Москвы в Одессу.

По слова артиста, неизвестные подсыпали ему в чай снотворное, а после забрали деньги. Марвин советует всем россиянам, которые путешествуют по данному маршруту, не пить чай в поезде и всегда закрывать дверь в купе, пишет «Культуромания».

Пиар-директор Марвина Анастасия Шлинчак подтвердила данную информацию. По ее словам, певец ехал в купе один, однако дверь оставил открытой.

«Он заказал себе чай, выпил его и после этого уснул на несколько часов, и его, собственно, ограбили. Его отрубило сразу. Он не готовился ко сну в этот момент», —пояснила она Пятому каналу.

Шлинчак добавила, что чай звезде эстраде принес проводник. Был ли он причастен к ограблению или нет — неизвестно.

Это уже не первое подобное происшествие, которое происходит с участниками лейбла Black Star. В октябре прошлого года неизвестные в Москве обстреляли машину рэпера Александра Павлова, известного под творческим псевдонимом Pabl.A. Инцидент произошел на улице Ивана Франко сразу после того, как музыкант вместе со своей девушкой отъехал от дома. Пули пробили лобовое стекло со стороны водители, но рэпер не пострадал.

Напомним, что Миша Марвин является бывшим участником группы Павлики International. С 2013 года выступает в лейбле Black Star в качестве соавтора песен, а с 2015 года является полноценным исполнителем.