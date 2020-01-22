Сирийские боевики убили двух мирных жителей в Триполи

Триполи, 22 января. Сирийские боевики напали на гражданских в Триполи, убив двух человек в районе Айн-Зара.

В ночь с 21 на 22 января пересылаемые Турцией в Ливию сирийские наемники учинили беспредел в столице страны. Как сообщает источник в соцсети «Facebook», боевики напали на мирных жителей в районе Айн-Зара. Известно, что во время атаки погибли двое гражданских, несколько людей получили ранения. По предварительной версии, бандиты совершили грабеж.

Напомним, что сейчас в Ливии продолжается режим прекращения огня, начавшийся в полночь 12 января. Как сообщало Федеральное агентство новостей, предложение установить перемирие поступило от России. Первыми его поддержали военные Ливийской национальной армии (ЛНА). Впоследствии к нему присоединились и вооруженные группировки, поддерживаемые Правительством национального согласия (ПНС). Начиная с этого времени в стране происходили небольшие стычки со стороны бандформирований, но они не мешали мирному регулированию.

Несмотря на перемирие, Турция продолжала поставлять для ПНС боевиков из сирийского Идлиба. Они стали бежать в Ливию после успешных операций Сирийской Арабской Армии в конце лета 2019 года. Помимо вооруженных группировок Анкара поставляет бандформированиям вооружение и военную технику.

С января этого года в североафриканскую страну также доставляются турецкие военные. Это стало возможным после соглашения между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Правительства национального согласия Файезом Сарраджем. Против договора выступили ливийские племена, политические деятели и гражданские. Они назвали подписанный документ предательством и турецкой агрессией.