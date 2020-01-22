Бледанс обнажилась в постели для просмотра просмотра «Железной леди»

Москва, 22 января. Актриса Эвелина Бледанс опубликовала в Instagram откровенный снимок в постели. Она запечатлела свое отражение в зеркале будучи совершенно голой.

Интимное фото 50-летняя звезда решила сделать во время просмотра фильма «Железная леди».

«Смотрю фильм с гениальной Мэрил Стрип про Маргарет Тэтчер «Железная леди». Какая мощь! Какая целеустремленность! Я бы даже сказала — одержимость общественной жизнью. Но ведь времени на родных нет…» — написала обнажившаяся Бледанс.

В кадре актриса сидит на двуспальной кровати и держит в руках смартфон, одновременно прикрывая грудь. Другие интимные места скрывает переброшенное через ноги одеяло.

Почти за сутки откровенный пост собрал больше 12 тысяч лайков и 300 комментариев. Некоторые подписчики осудили звезду экрана за излишнюю смелость и выразили недоумение в связи с тем, почему биографическая драма о жизни премьер-министра Великобритании потребовала просмотра в костюме Евы.

«Просмотр этого фильма предполагает голый дресс-код?» — поинтересовалась dari11198. «А в таком виде лучше воспринимается фильм?» — также решила узнать lika_stepchenko. «Вы бы постеснялись, взрослая тетка, взрослый сын, про второго молчу вообще… А вы все лишь бы нагишом», — осудила Бледанс olyajemmm. «Сто лет, а ума нет…» — написала verarednikova1266. «Вы не Маргарет Тэтчер. Она бы себе такого не позволила», — заключила katiamatveeva5898. «Куда правая ээ… того… грудь укатилась? И причем тут Тэтчер, у нее есть фотки без лифчика?» — показала непонимание alina_lehman. «Дожили до голой Бледанс», — отметила shcheglova1532.

Другая часть интернет-пользователей похвалила актрису за смелость и отметила ее роскошную фигуру.

«Картина маслом. Вы прекрасны, Эвелина», — заявил art_design_atb. «Провокашка», — заметил vasilijzaharov251. «Супер красиво и сексуально», — выразил мнение robertkorn123. «Секси», — емко прокомментировал saidsulim. «Фото — огонь», — подчеркнула lorensiya_life.

Ранее Бледанс удивила фолловеров необычным признанием — она заявила, что иногда ощущает себя мужчиной, передает «Пятый канал». Однако многие подписчицы звезды признались, что периодически у них тоже складывается о себе такое впечатление.