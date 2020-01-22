Дитрих назвал сроки запуска пассажирского поезда из Севастополя в Москву

Москва, 22 января. Пассажирский поезд из Севастополя в Москву будет запущен, подтвердил глава Минтранса России Евгений Дитрих и назвал сроки.

Депутат Государственной думы Дмитрий Белик спросил у министра, когда прямое железодорожное сообщение свяжет российскую столицу и крымский порт.

«В апреле этого года, а с 1 июня будет открыто грузовое движение по Крымскому мосту», — передает ответ Дитриха ForPost.

О том, что у севастопольцев появится возможность добираться напрямую с городского вокзала в Москву, стало известно еще в ноябре прошлого года, однако более-менее точные сроки не назывались.

Движение поездов по железнодорожной части моста открыл президент РФ Владимир Путин 23 декабря прошлого года, пишет «Царьград». Глава государства проехал по переправе через Керченский пролив в кабине машиниста поезда, а также пообщался с рабочими-мостовиками.

Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга и прибыл в Севастополь через двое суток — 25 декабря, а на следующий день в Симферополь прибфли пассажиры первого поезда из российской столицы.

В целом, с момента открытия железнодорожной части переправы через Керченский пролив прошли более 100 пассажирских поездов, перевезено свыше 85 тысяч человек.

Ранее президент РФ сообщил, что полноценное грузовое движение по Крымскому мосту начнется с 1 июля этого года. Он подчеркнул, что объект возведен по самым современным технологиям и при правильной эксплуатации может простоять века.