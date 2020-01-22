Вирусолог Зуев призвал россиян воздержаться от поездок в Азию

В петербургском аэропорту «Пулково» и в московском аэропорту «Шереметьево» задержали пассажиров с подозрением на китайский коронавирус. В связи с этим вирусолог, профессор, доктор медицинских наук, член нескольких академий наук Виктор Зуев призвал россиян воздержаться от поездок в Азию.

В «Пулково» 22 января был задержан 23-летний гражданин России Арман К., который прилетел в Петербург из Шанхая. У него зафиксировали повышение температуры до 38 градусов и одышку и срочно госпитализировали в клиническую инфекционную больницу имени С. П. Боткина, подозревая, что это первый случай заражения китайским коронавирусом в нашей стране. Также в боткинскую больницу с аналогичными симптомами госпитализировали студента из Китая, который прилетел в Петербург неделю назад, а обратился с жалобами к врачу сегодня. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в Петербурге обследование пациентов с подозрением на коронавирус займет несколько дней.

Сегодня же в «Шереметьево» задержали второго возможного носителя коронавируса, вызывающего пневмонию. Гражданин Канады прилетел в Москву из Бангкока. Ему стало плохо во время перелета. После посадки самолета на борт сразу зашли врачи в спецодежде, с помощью инфракрасного термометра измерили всем пассажирам температуру, попросили людей заполнить специальные анкеты и впоследствии всех, кроме канадца, отпустили. При этом в «Шереметьево» сообщили, что у него было пищевое отравление. Правда, точный диагноз гражданину Канады врачи пока не установили, но самолет на всякий случай продезинфицировали, уточнили в Роспотребнадзоре.

«Наши санитарно-эпидемиологические службы сейчас хорошо сработали — выявили и госпитализировали людей с подозрением на коронавирус и сейчас будут проводить обследование. Но дальше будет хуже, потому что россияне все равно будут ездить в азиатские страны. Их китайский коронавирус не остановит. Это плохо. Я бы рекомендовал людям все-таки воздержаться от отдыха в тех краях. Зачем лезть на рожон?» — сказал профессор Зуев в комментарии Федеральному агентству новостей.

Он считает, что российские специалисты готовы продолжить выявление и госпитализацию носителей коронавируса, чтобы не дать распространиться эпидемии в нашей стране.

«Пугаться не надо. Мы и вакцину разработаем. Как показал опыт, наши ученые это умеют. В НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, где я работаю, была изобретена самая лучшая в мире вакцина против лихорадки Эбола. Но массово вакцинироваться от китайского коронавируса россиянам ни к чему. Мы же не собираемся все дружно в Китай. Прививаться надо только тем, кто собирается туда, где имеется вспышка заболевания», — объяснил известный вирусолог.

Виктор Зуев считает, что носить маски, чтобы защититься от китайского коронавируса, не нужно.

«Когда начнется эпидемия гриппа, тогда и носите маски, не стесняйтесь. А сейчас сохраняйте ноги в тепле, правильно питайтесь и — самое главное — сохраняйте хорошее настроение. Я не шучу. Доказано, что стрессовые ситуации отрицательно влияют на наш организм, иммунитет ослабляется», — заметил профессор.

Он добавил, что медикам нужно вести наблюдение за пассажирами рейсов, прибывших в Петербург вместе с госпитализированными в инфекционную больницу россиянином и китайцем.

«Нужно исключить, что они подцепили вирус от задержанных граждан, потому что он передается воздушно-капельным путем, — сказал Виктор Зуев. — Когда в 1960 году я боролся с натуральной оспой, эпидемиологи госпитализировали не только людей, контактировавших с заболевшими, но и тех, кто контактировал с контактными».

По этому поводу в петербургском управлении Роспотребнадзора сообщили, что поликлиники по месту жительства определят списки пассажиров, прилетевших в Северную столицу вместе с гражданами, у которых подозревают китайский коронавирус, и проверят их состояние.