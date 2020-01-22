Госпитализированный с подозрением на коронавирус китаец неделю провел в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 января. Второй возможный носитель коронавируса госпитализирован в Петербурге. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей, знакомый с ситуацией.

По данным источника, в Клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина обследуют двух пациентов с подозрением на заражение коронавирусом. Один из них гражданин России, который прилетел в Санкт-Петербург из Шанхая. Позднее в больницу был доставлен гражданин Китая, который прибыл в Петербург около недели назад.

Гражданин КНР обратился за медпомощью в частную клинику, однако позднее его доставили в больницу имени Боткина с подозрением на заражение коронавирусом. В настоящее время оба пациента проходят обследование и сдают анализы, результаты которых позволят поставить точный диагноз.

Ранее ФАН сообщал о госпитализации россиянина, прилетевшего в Петербург из Шанхая. Он был доставлен в больницу из аэропорта «Пулково». Специалисты больница имени Боткина диагностировали у него ОРВИ.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии стал городской рынок морепродуктов. Медикам удалось выяснить, что причиной возникновения эпидемии стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

К настоящему моменту число заразившихся новым вирусом достигает более 220 человек. Кроме того, были зафиксированы четыре летальных исхода. К настоящему моменту случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. По данным экспертов, новый тип коронавируса передается между людьми.