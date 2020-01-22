Дочь Орбакайте покорила соцсети вокалом

Майами, 22 января. Семилетняя дочь Кристины Орбакайте Клавдия покорила соцсети своим вокалом после того, как выложила в Instagram короткий ролик, где она поет песню братьев Джонас Sucker.

В ролике девочка едет в салоне автомобиля и на хорошем английском исполняет песню вместе с радио, временами пританцовывая.

«Подпеваю», — кратко прокомментировала Клавдия видео.

Пользователи соцсетей по достоинству оценили вокальные данные дочки Оробакайте и ее знание английского языка.

«На маленькую Кристину похожа. Поет хорошо», «Кто-то маме на пятки уже наступает», «Гены! Замечательный английский у девочки», — пишут в комментариях.

Напомним, что Клавдия Земцова родилась 30 марта 2012 года в Майами. Ее отец — бизнесмен Михаил Земцов — муж Кристины Орбакайте.

По словам няни Клавдии — Надежды Романовой, семья Орбакайте уже давно живет на две страны. Певица и ее супруг имеют недвижимость в Майами, Нью-Йорке и Москве, что позволяет им свободно менять место жительства в зависимости от желания или обстоятельств. Романова также подтвердила, что дочь певицы поступила в одну из школ Нью-Йорка. Девочка, по словам няни, является гражданкой США, как и ее отец.

В связи с этим некоторые СМИ начали распространять информацию о том, что сама Орбакайте может переехать в США на постоянное место жительства. Однако пиар-директор певицы Максим Обухов опроверг эти слухи.

Осенью прошлого года фанаты творчества Орбакайте испытали ностальгию после того, как в Сети появилось архивное видео 37-летней давности, в котором 11-летняя Кристина и ее 33-летняя мать — Алла Пугачева вместе исполняют песню «А знаешь, все еще будет».