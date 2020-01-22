Онищенко рассказал о «выгодах» завоза в Петербург нового китайского коронавируса

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал первые возможные случаи заражения в России новым китайским коронавирусом. Ранее стало известно, что в петербургском аэропорту «Пулково» госпитализирован человек с подозрением на это заболевание. Это 23-летний гражданин России, который прилетел в Петербург из Шанхая. В настоящее время молодой человек госпитализирован в клиническую инфекционную больницу имени С. П. Боткина. Также сообщается о втором аналогичном случае с гражданином КНР.

Напомним, ранее от неизвестного коронавируса, вспышка которого зафиксирована в Китае, скончалось около двух десятков человек.

Комментируя возможное появление нового китайского коронавируса в России, Геннадий Онищенко заявил, что никаких причин для паники он не видит.

«Не надо паниковать: если подозрение есть, с ним разберутся — человека изолируют, госпитализируют, окажут помощь. И сделаю от себя такое несколько циничное заявление: если мы выделим этот вирус, для нас это будет большим приобретением. Я понимаю, радости для того, кто, возможно, этот вирус привез, мало, но для науки — это очень хорошо, так что тут есть определенная выгода».

Никаких дополнительных мер безопасности пока принимать не надо, считает Онищенко.

«Что касается каких-то супер-мер предосторожности, паники — всего этого не надо. Просто люди, которые с ним летели, будут взяты под наблюдение на инкубационный период, и при необходимости будут приняты меры. Никакой чрезвычайной ситуации нет: это может быть просто рутинный завоз в страну из неблагополучного региона инфекции от человека, у которого выявлены симптомы, похожие на респираторную инфекцию. Не надо ни паниковать, ни требовать закрытия городов на карантин, жечь костры тоже не требуется. Тем более, что примерно с этим мы уже сталкивались в начале двухтысячных, когда все боялись так называемой атипичной пневмонии», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Что произошло

В Китае в конце декабря была зафиксирована вспышка заболевания, вызванного неизвестным ранее вирусом. Место заболевания — город Ухань (12 млн населения) в провинции Хубэй.

Сколько заболело и умерло

Зарегистрировано около 400 подтвержденных случаев заражения, 17 человек умерли.

Где еще выявлено заболевание

Заболевание выявлено в Таиланде, Японии, Южной Корее, на Тайване, а также в США и, предположительно, в России (два случая).

Что это за вирус

ВОЗ и власти КНР отнесли инфекцию 2019-nCoV к семейству коронавирусов, ранее не наблюдавшихся у людей. Источник заболевания точно неизвестен.

Как передается вирус

Вирус распространяется через зараженные продукты, а также, возможно, передается от человека к человеку.

Насколько опасен вирус

Новый коронавирус занимает срединную позицию на шкале эскалации опасности — от умеренной простуды до летального исхода.

Симптомы

Инкубационный период длится 5–7 дней. Отмечаются респираторные симптомы, повышение температуры, кашель и затрудненное дыхание. В тяжелых случаях — пневмония, почечная недостаточность, возможен летальный исход.

Есть ли риск дальнейшего распространения

Риск распространения повышается в связи с массовой миграцией населения Китая в преддверии Нового года по китайскому календарю (25 января).

Есть ли причины для беспокойства

ВОЗ провела экстренное заседание, возможно введение ограничений на азиатских туристических направлениях. В российских аэропортах вводятся меры усиленного контроля, сообщается о двух подозрительных случаях в Петербурге и о неподтвержденном — в Москве. Прилетевших из Китая пассажиров досматривают через тепловизор. Минздрав заявил, что создаст соответствующий экспресс-тест.