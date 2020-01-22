Путин призвал преодолеть стоящие перед Россией вызовы с максимальным результатом

Сочи, 22 января. Вызовы, которые стоят перед Россией в сфере технологий и инноваций, важно преодолеть легко, с удовольствием и максимальным результатом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В среду глава государства прилетел в Сочи, где провел встречу со студентами и преподавателями ведущих университетов России. Мероприятие прошло на площадке образовательного центра «Сириус».

Российский лидер, обращаясь к участникам встречи, напомнил о событиях, происходящих в мире инноваций и технологий, о вызовах, стоящих перед государствами, в том числе перед Россией.

«Очень важно, чтобы эти вызовы мы прошли легко, с удовольствием и с максимальным результатом», — призвал президент.

Выпускникам глава государства пожелал двигаться вперед семимильными шагами, чтобы личные планы совпадали с трендами развития страны.

В среду российский лидер также посетил город Усмань Липецкой области, где встретился с общественниками и обсудил социальный блок вопросов, озвученных 15 января в послании Федеральному собранию.

Отметим, что в обращении к представителям ветвей власти в середине января президент выразил уверенность в способности России достичь в сфере новых технологий такого же прорыва, как и в оборонной. Путин говорил об искусственном интеллекте, генетике, новых материалах, источниках энергии, цифровых технологиях.

Глава государства убежден, что возможность работать на уникальном оборудовании и браться за амбициозные задачи — стимул молодым специалистам идти в науку.