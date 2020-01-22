Жертвами нового коронавируса в Китае стали 17 человек. События дня. ФАН-ТВ

Путин в Липецкой области

Дополнительно 1 триллион рублей. Во столько государству обойдется поддержка семей с детьми, о которой говорилось в послании Федеральному собранию. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Сегодня глава государства прибыл с рабочим визитом в Липецкую область. Он узнал о жизни детей Усманского района: посетил детскую поликлинику, школу искусств, побывал на стройке общеобразовательной школы. И сам убедился, здесь все делается для здоровья и развития ребят. После лидер страны встретился с представителями общественности. Один из важных вопросов — организация горячего питания. Федеральному собранию лидер страны предложил сделать его бесплатным для школьников начальных классов, но для этого необходимо еще многое изменить.

«Для того, чтобы это должным образом заработало, нужно создать инфраструктуру. Если нет столовой, ее нужно сделать. А что такое столовая? Это не просто столы поставить — оборудование надо закупить, нужно персонал подготовить, нужно заключить договоры на поставку продуктов и так далее. Здесь у них хорошо сделано, у вас хорошо сделано. И дальше коллеги додумывают эту ситуацию, связанную еще с будущим федеральным финансированием. Додумывают что? Чтобы можно было брать местные продукты. И тогда те, кто организует местное небольшое производство, в том числе, продуктов питания, — у них сразу появляется рынок сбыта, и закольцевание происходит. Вот таким образом нужно организовывать и в других местах», — отметил президент.

Задали вопрос президенту и о материнском капитале. Программу Владимир Путин предложил продлить до конца 2026 года. Приятный бонус — теперь выплаты будут получать и за первенца. Размер поддержки составит 466 тысяч рублей. За второго ребенка родителям выплатят еще 150 тысяч. Как отметил Владимир Путин, нормативные акты по маткапиталу должны разработать за несколько месяцев.