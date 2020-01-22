Жертвами нового коронавируса в Китае стали 17 человек. События дня. ФАН-ТВ

Путин в Липецкой области
Дополнительно 1 триллион рублей. Во столько государству обойдется поддержка семей с детьми, о которой говорилось в послании Федеральному собранию. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Сегодня глава государства прибыл с рабочим визитом в Липецкую область. Он узнал о жизни детей Усманского района: посетил детскую поликлинику, школу искусств, побывал на стройке общеобразовательной школы. И сам убедился, здесь все делается для здоровья и развития ребят. После лидер страны встретился с представителями общественности. Один из важных вопросов — организация горячего питания. Федеральному собранию лидер страны предложил сделать его бесплатным для школьников начальных классов, но для этого необходимо еще многое изменить.
«Для того, чтобы это должным образом заработало, нужно создать инфраструктуру. Если нет столовой, ее нужно сделать. А что такое столовая? Это не просто столы поставить — оборудование надо закупить, нужно персонал подготовить, нужно заключить договоры на поставку продуктов и так далее. Здесь у них хорошо сделано, у вас хорошо сделано. И дальше коллеги додумывают эту ситуацию, связанную еще с будущим федеральным финансированием. Додумывают что? Чтобы можно было брать местные продукты. И тогда те, кто организует местное небольшое производство, в том числе, продуктов питания, — у них сразу появляется рынок сбыта, и закольцевание происходит. Вот таким образом нужно организовывать и в других местах», — отметил президент.
Задали вопрос президенту и о материнском капитале. Программу Владимир Путин предложил продлить до конца 2026 года. Приятный бонус — теперь выплаты будут получать и за первенца. Размер поддержки составит 466 тысяч рублей. За второго ребенка родителям выплатят еще 150 тысяч. Как отметил Владимир Путин, нормативные акты по маткапиталу должны разработать за несколько месяцев.
«Вот Татьяна Алексеевна (Голикова) обещает уже в марте это сделать. Некоторые вещи должны быть сделаны к июлю. Но, как я уже говорил, все равно выплаты пойдут с 1 января, то есть будут начисляться с 1 января», — подчеркнул Владимир Путин.
Распространение коронавируса
Из Китая продолжают приходить неутешительные новости о новом коронавирусе. С каждым днем в СМИ появляется информация об очередных случаях заражения. Опасную пневмонию обнаружили у более чем 470 человек. А ее жертвами стали 17 жителей Поднебесной. Передается вирус мгновенно, воздушно-капельным путем. Его симптомы схожи с воспалением легких: сильный кашель, боль в горле и температура. Возможно появление лихорадки. В России делают все возможное, чтобы не допустить распространения вируса. Китайцам в аэропортах нашей страны уделяют особое внимание. Специалисты оценивают состояние здоровья каждого пассажира. Роспотребнадзор разработал свою систему диагностики. Представители службы уверяют: для России опасность минимизирована. Повышенное внимание к туристам из Поднебесной и в других странах. Опасную пневмонию обнаружили в Японии и Таиланде. О вспышке неизвестного ранее коронавируса в городе Ухань власти страны заявили в конце прошлого года. Предположительно, причиной заболевания стали морепродукты с оптового рынка. Сейчас медики и другие специалисты из разных стран изучают природу этого вируса. А в российском Минздраве разрабатывают экспресс-тест, который за 15 минут поможет определить, подхватил ли человек новую болезнь или нет. Он будет готов уже в феврале.
«Черный список» США
Новый «черный список» планируют создать в США. И, как ни странно, России в нем не будет. По крайне мере, об этом пишут американские СМИ. Как сообщает издание Politico, санкции коснутся некоторых граждан Белоруссии и Киргизии. Им ограничат въезд в Штаты. Но речи о полном запрете нет, ограничения затронут определенный тип виз. Эту информацию подтвердил и президент США Дональд Трамп. Однако он не уточнил, жителей каких конкретно стран коснутся санкции. Как отметил лидер Штатов, все делается ради безопасности. А вот СМИ предполагают, что в списке также появится Мьянма, Нигерия, Танзания и Судан. Напомним, в 2017 году Дональд Трамп подписал скандальный указ, который запрещает въезд в США жителям Ирана, Ливии, Сирии, КНДР, Венесуэлы и других стран. Такое решение возмутило общественность. Многие эксперты заявили, что президент превысил полномочия в сфере иммиграционной политики.