Украинскую делегацию в Давосе назвали «детским садом»

Киев, 22 января. Ни крупные мировые лидеры, ни представители бизнеса не станут разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой на экономическом форуме в Давосе. Об этом заявил руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

Напомним, в швейцарском Давосе с 21 по 24 января проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ), направленный на развитие международного сотрудничества и на улучшение взаимодействия государства и бизнеса.

«Встречаться с Зеленским там никто не будет. Не только Трамп, но даже пятый член делегации, или, как к нам обычно ездят, седьмой помощник пятого заместителя главы Госдепа», — констатировал он.

Рудяков отметил, что не нашел в сообщениях офиса главы государства информации ни об одной встрече на полях форума.

Он также выразил мнение, что украинская делегация не привлечет для диалоге других гостей мероприятия, поскольку представляет собой никому не интересный «детский сад».

«Кто-то из журналистов написал, что из «Слуги народа» едет детский сад. И самый юный депутат, господин Юрашко, как раз попал в эту группу. Ну кто с ним будет говорить, о чем с ним будут говорить? А эти ребята, которые едут, уверены, что ухватили жар-птицу власти за хвост, и крепко ее держат. Но говорить с ними никто не будет. Для нас это плохо», — высказался Рудяков.

По его мнению, рассчитывать на серьезный диалог в Давосе не стоит и премьер-министру страны Алексею Гончаруку. Рудяков полагает, что для привлечения к украинскому премьеру серьезных собеседников «туда надо было пару миллиардов евро завести и разложить вместо шапочек бесплатные пачки».