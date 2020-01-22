Берлин, 22 января. Канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудить ситуацию в Ливии и Сирии. Об этом рассказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

По его словам, политики встретятся в Стамбуле в пятницу. В минувшее воскресенье в Берлине состоялась международная конференция, посвященная урегулированию ситуации в Ливии, на которой присутствовали представители многих стран, в том числе Турции.

«Есть еще много тем, которые в повестке и должны быть обсуждены. К ним, конечно, относится Сирия, но и двусторонние темы, будет экономический аспект», — уточнил Зайберт.

На встрече 19 января в столице Германии присутствовали делегации из Ливии, в частности командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), фельдмаршал Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж.

Однако европейские руководители не стали приглашать Сарраджа и Хафтара к обсуждению, попытавшись решить вопросы с ними в ходе сепаратных встреч. В итоге, конференция в Берлине не принесла какого-либо конкретного результата, в то время как переговоры в Москве, состоявшиеся 13 января, позволили добиться объявления режима прекращения огня в Ливии. Это еще раз продемонстрировало, насколько важна роль России в переговорном процессе по ситуации в африканской стране, а также необходимость российских миротворческих усилий на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью Федеральному агентству новостей подчеркнул, что именно Россия в состоянии спасти Ливию, ставшую жертвой политики Запада.