Первый замгенпрокурора РФ подал рапорт об отставке

Москва, 22 января. Первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман подал рапорт об отставке. Об этом в среду сообщил неназванный источник в Генпрокуратуре.

При этом он не стал уточнять причины, побудившие силовика сложить полномочия, передает РИА Новости.

Буксман занял пост первого замгенпрокурора еще в 2006 году. Он неоднократно был представлен к государственным наградам за успешную службу.

Напомним, что в среду Совет Федерации освободил от должности Юрия Чайку, который до недавнего времени возглавлял Генпрокуратуру России. Теперь он станет полпредом президента на Северо-Кавказе. Чайка руководил Генпрокуратурой России с июня 2013 года, до этого он занимал пост главы Министерства юстиции РФ.

Новым генпрокурором стал Игорь Краснов, который прежде работал заместителем глав Следственного комитета РФ. Он уже принес присягу при вступлении в должность. Краснов поклялся «свято соблюдать Конституцию и законы России», защищать права и свободы граждан, а также охранять интересы общества и государства.