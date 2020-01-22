Экс-депутат Рады Журавко назвал траурным День соборности Украины

Киев, 22 января. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко назвал трагедией празднование Дня соборности Украины.

Он напомнил, что 22 января 1919 года был подписан акт объединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР), который также носит название «Акт Злуки».

Журавко подчеркнул, что «Акт Злуки» оказался фейком, так как он не способствовал объединению украинских земель.

«Сколько бы ни выстраивали живых цепей и не разворачивали флагов. Настоящие общие ценности всех граждан Украины – совсем не в этом. Нельзя кричать об объединении и в это же время воевать против мирных жителей Донбасса!» — написал экс-депутат Рады на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также добавил, что нынешние власти Украины пытаются переписать историю и одержать победу задним числом. Однако эти действия ведут к безвозвратной утрете суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Поздравлять не с чем. Да и праздновать глупо. Как по мне, сегодня траурный день», — подчеркнул Журавко.

Стоит отметить, что День соборности, который с пафосом отмечается на Украине, в действительности является днем предательства. В подписании «Акта Злуки» принимало участие, бежавшее из Львова правительство ЗУНР и правительство УНР, которое было вынуждено покинуть Киев через две недели после подписания акта.

Позднее глава Украинской народной республики Симон Петлюра предал своих западноукраинских соратников, передав польской стороне Галичину и Волынь. В свою очередь лидеры ЗУНР официально денонсировали «Акт Злуки».