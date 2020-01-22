Донбасс сегодня: армия Киева несет потери, солдат ВСУ сбежал от преступного приказа

Донбасс, 22 января. Провокация под Горловкой: погиб военный Народной милиции ДНР. Группа украинских солдат подорвалась на своих минах в «серой» зоне. Комбриг ВСУ пытается «отмазать» своих подчиненных, совершивших ограбление. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Прошедшие сутки отмечены шестью обстрелами народных республик Донбасса со стороны вооруженных формирований Украины. В ДНР народная милиция зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня, в ЛНР — одно. На Горловском направлении и при обстреле ЛНР киевские силовики применили 82-мм и 120-мм минометы, на Мариупольском направлении огонь велся из стрелкового оружия.

В среду утром украинский спецназ открыл снайперский огонь на Горловском направлении. Огонь велся под прикрытием пулеметного обстрела. В результате провокации погиб военнослужащий ДНР.

Из зоны ООС дезертируют украинские силовики

По информации Народной милиции ДНР, расположение 56-й бригады ВСУ самовольно покинул рядовой солдат Владюк. Дезертир отправился решать вопросы своей семьи, проживающей в Сумской области, где его матери за долги отключили воду и электричество. Руководство бригады организовало поиски беглеца, во время которых выяснились новые обстоятельства. В доме, где квартировал военный, в его отсутствие обнаружен схрон с гранатами, патронами, двумя неучтенными автоматами и пистолетом.

Как сообщила Народная милиция ЛНР, стало известно о том, что украинская военная прокуратура рассматривает жалобу силовиков из 72-й бригады ВСУ. Солдаты пожаловались на то, что ротный командир пытался заставить их провести постановочный обстрел собственных позиций, якобы произведенный со стороны луганчан. При этом один из принуждаемых подался в бега, не желая участвовать в преступлении.

По информации оборонного ведомства луганчан, обстрел планировался перед визитом в зону ООС председателя ОБСЕ Эди Рама. Постановочная картинка должна была стать главным видеосюжетом для журналистов украинских телеканала «1+1» и «Пятого канала».

Пьяные военнослужащие ВСУ пытались ограбить ночной магазин

Сотрудниками военной службы правопорядка при попытке ограбления ночного киоска задержаны двое правонарушителей, проходящих службу в 92-й бригаде ВСУ. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ДНР. Это уже не первый случай нарушения правопорядка военнослужащими бригады. Комбриг В. Кокорев пытается уладить вопрос, не доводя до возбуждения уголовного дела. Хозяевам киоска обещают возместить причиненный ущерб.

Украинский комбриг отправил своих подчиненных на минное поле

Очередная информация о гибели украинских солдат на своем минном поле в «серой» зоне поступила в управление Народной милиции ЛНР. В районе города Золотое была организована вылазка группы силовиков из 72-й бригады ВСУ с целью продвижения позиций на нейтральной территории. Выполнить поставленную задачу не удалось в связи с подрывом группы на собственных минах. Во время взрыва один человек погиб, пять получили ранения.

Накануне происшествия в расположении 72-й бригады работала комиссия Генштаба ВСУ, проводящая проверку по факту сокрытия небоевых потерь руководством части. В итоговом заключении комиссии указано, что укрытие потерь, произошедшее 18 января, подтверждено. В районе Золотого тогда погиб один и было ранено восемь военнослужащих, уничтожена боевая машина пехоты и другое военное имущество.

Чтобы оправдать свое неумелое руководство, которое привело к потерям личного состава, комбриг А. Богомолов спланировал новое продвижение боевой группы в «серой» зоне и занятие новых участков. Однако его поспешное решение привело к очередным небоевым потерям и гибели солдата. Среди раненых два офицера и трое рядовых. У всех диагнозы «взрывные травмы» и «контузия».