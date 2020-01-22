Москва ждет от Варшавы шаги по восстановлению отношений

Москва, 22 января. Польша в одностороннем порядке прекратила сотрудничество с Россией по ряду направлений, поэтому именно Варшава должна предпринять шаги по восстановлению отношений с Москвой. Об этом в среду заявила пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

«Не Россия была инициатором прекращения двустороннего диалога и замораживания многочисленных механизмов сотрудничества. Шаги по выправлению ситуации должны исходить от Варшавы при понимании необходимости деполитизированного подхода к истории», — говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство также напомнило, что РФ всегда выступала за документально подтвержденное обсуждение истории.

Напомним, что ранее Министерство обороны РФ рассекретило ряд документов времен Второй мировой войны в преддверии празднования 75-летия Победы. После этого Польша неожиданно обвинила Россию в попытке «переписать историю», хотя речь шла о реальных исторических документах. Посол РФ в Польше Сергей Андреев в ответ обвинил Варшаву в том, что она пытается подогнать исторические факты под политическую конъюнктуру.

Президент РФ Владимир Путин пообещал открыть в России центр архивных документов, кино- и фотоматериалов времен Второй мировой войны, чтобы «заткнуть поганый рот» всем, кто пытается принизить подвиг советского народа, освободившего от нацистского ига не только свою страну, но и всю Европу. Путин привел в пример Израиль, который ревностно относится к памяти своего народа и никому не дает забывать о жертвах Холокоста.