Армия Сирии уничтожила позиции атаковавших Алеппо террористов

Дамаск, 22 января. Сирийская арабская армия уничтожила позиции террористов, которые вели обстрел жилых кварталов Алеппо. Об этом сообщили местные СМИ.

Артиллерия САА атаковала огневые позиции боевиков в деревнях к северо-западу от города. Кроме того, войскам удалось уничтожить несколько укрепленных пунктов террористов в Кафр-Хамре и Рашидине.

В минувший вторник из-за ракетного обстрела боевиков незаконных вооруженных бандформирований в Алеппо погибли две женщины и ребенок. Еще трое человек ранены.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска страны освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований и приступили к восстановлению инфраструктуры.

Зона деэскалации, расположенная в провинции Идлиб, по-прежнему неподвластна правительству Сирии, большая ее часть контролируется боевиками запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра»1.

Как рассказали ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, обстрелы и атаки боевиков с 16 января этого года привели к гибели 47 сирийских военных и более 50 мирных жителей страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.