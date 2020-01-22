Сирия, 22 января. В Алеппо разрушены огневые точки джихадистов «Тахрир аш-Шам». Курдские боевики совершили рейд на лагерь «Аль-Хол» в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: с воздуха наносят точечные удары по расположениям радикалов в Алеппо и Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменялись ударами с радикалами на севере Хамы у лагеря Джурин.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: заявила, что в Идлибе якобы убила нескольких военнослужащих САА, открыв огонь из ракетных установок по укреплениям.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обмениваются ударами с сирийской армией в Идлибе и на юге Алеппо потеряла несколько укрепленных огневых точек.

Курдские вооруженные формирования: арестовали в Хасаке беженку после рейда в лагере «Аль-Хол».

Провинция Алеппо

По данным агентства Aleppo Media Center, на юге провинции продолжается операция ВВС Сирии. Истребители наносят точечные удары по опорным пунктам радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Кафр-Даиль и совершили повторный вылет к позициям исламистов в окрестностях деревень Хан аль-Асаль, Хайян и Аль-Каладжия. Корреспондент портала SANA передает, что подразделения САА смогли уничтожить ракетные и минометные пусковые установки террористов у поселков Кафр-Хамра, Андан и Хрейтан.

Боевики вооруженной оппозиции обстреляли у поселка Аль-Вадиха позиции союзного сирийской армии ополчения – под удар из реактивных систем залпового огня попали бойцы иранских отрядов Корпуса Стражей Исламской революции, как сообщает портал Aleppo AMC. Информации о потерях среди бойцов КСИР не поступало.

Провинция Идлиб

По сообщениям медиаресурса Almohrar Media, на юге провинции ВВС Сирии совместно с отрядами сирийской армии продолжают наносить удары по местам скопления боевиков. Как передает источник, с вертолетов на позиции противника у поселков Сарджа, Хас, Тель-Дабс, Камхана и в районе деревни Шейх-Идрис были сброшены бомбы.

У города Абу-Дафна продолжается противостояние правительственной армии и боевиков вооруженной оппозиции. По данным Twitter-каналов, подконтрольных боевикам группировки «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир», в ходе обстрела укрытий укрытий военнослужащих из кустарных РСЗО, САА потеряла несколько человек раненым и убитыми.

Провинция Хама

Отмечаются столкновения между отрядами Сирийской арабской армии (САА) у военного лагеря Джурин и поселений Аз-Зияра и Аль-Каркур в северо-западной части провинции. Отряды джихадистов открыли огонь по линиям обороны правительственных сил, вынудив нанести им ответный удар из пулеметных установок, как сообщил портал Step News.

Провинция Хасака

Курдские радикалы «Демократических сил Сирии» (SDF) провели очередную серию рейдов в лагере беженцев «Аль-Хол», в секторе, где содержатся жены и члены семьи террористов «Исламского государства»1. После обысков в палатках боевики арестовали женщину, уроженку Ирака, как передало агентство Alk Habour 21. Причина ареста не сообщается. При обыске 21 января в лагере были арестованы несколько женщин из числа жен ИГИЛ1, которых обвинили в серии убийств беженок туркестанской национальности и одного иранца за отказ следовать законам «халифата». Ранее различные СМИ уже сообщали тревожную информацию о том, что наиболее радикально настроенные жены и вдовы террористов пытаются установить свои порядки в лагерном секторе и насаждают свои правила другим перемещенным лицам, которые проживают с ними.

1 Организация запрещена на территории РФ.