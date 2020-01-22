Винер-Усманова заявила, что отстранение РФ от ОИ не остановит выпуск гимнасток

Москва, 22 января. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить РФ от Олимпийских игр и других международных соревнований.

Она назвала решение WADA крайне несправедливым, поскольку чистые спортсмены подвергаются санкциям наравне со своими менее добросовестными коллегами.

«Если кто-то совершил преступление, почему наши девочки в художественной гимнастике, которые никогда не нарушали никаких допинговых регламентов, должны быть в серых костюмах и выступать под нейтральным флагом?» — задается вопросом Винер-Усманова в интервью телеканалу «Мир 24».

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики подчеркнула, что санкции WADA не помешают российским гимнасткам занимать первые места. И весь мир в любом случае будет знать, какую страну представляют чемпионки, даже если им придется выступать под нейтральным флагом. Кроме того, отстранение РФ от соревнований не остановит выпуск талантливых гимнасток в российских спортшколах.

Напомним, что в декабре прошлого года Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года и предъявило претензии к РУСАДА. Если Москве не удастся оспорить эти санкции, то страна пропустит целый ряд крупнейших международных соревнований, включая чемпионат мира по футболу-2022 и Олимпийские игры.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что решение спортивных функционеров не только противоречит здравому смыслу, но и международному праву. По его словам, в настоящее время Россию пытаются повторно наказать за одно и то же недоказанное правонарушение.