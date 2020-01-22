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Путин прибыл в Сочи

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Путин прибыл в Сочи

Сочи, 22 января. Президент России Владимир Путин прибыл в среду в Сочи, где встретится со студентами ведущих вузов страны. 

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что глава государства планирует посетить образовательный центр «Сириус». Отмечалось, что российский лидер проведет встречу со студентами ведущих отечественных университетов, показавшими высокие профессиональные и социальные достижения, а также с преподавателями и наставниками.  

В среду глава государства посетил Липецкую область, где ознакомился с объектами социальной инфраструктуры Усманского района. Российский лидер осмотрел детскую межрайонную поликлинику, построенную в августе прошлого года, экскурсию по учреждению провела главный врач. Глава государства в ходе осмотра поликлиники также пообщался с пациентами, которых он встретил в коридоре.

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