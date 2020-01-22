Путин ответил на просьбу липчанина «больше гонять чиновников»

Усмань, 22 января. Житель Липецкой области попросил президента РФ Владимира Путина «больше гонять чиновников», чтобы они «вели себя нормально».

Российский лидер прибыл в регион с рабочим визитом, чтобы обсудить с представителями общественности социальный блок вопросов, озвученных 15 января в послании Федеральному собранию.

Во время прохода главы государства на улице собралась толпа. Люди выкрикивали пожелания и предложения, также звучали пожелания здоровья, слова поддержки и приглашения приехать повторно. Один из жителей решил обратиться к президенту с необычной просьбой.

«Владимир Владимирович, надо чиновников больше гонять, чтобы вели себя нормально», — цитирует липчанина «Царьград».

Глава государства на просьбу мужчины ответил.

«Обязательно. Так и будем делать, не сомневайтесь», — заверил он.

Напомним, 22 января Путин посетил Липецкую область, где ознакомился с объектами социальной инфраструктуры и обсудил с общественниками реализацию своего послания Федеральному собранию

Президент согласился с тем, что реформы требуют времени, но призвал «не растягивать» реализацию мер, отмеченных в обращении. В частности, он указал, что нормативные акты по материнскому капиталу, в том числе на первого ребенка, должны быть разработаны за несколько месяцев.

Стоит отметить, что ранее Путин сам поднимал тему о том, что для достижения необходимых для граждан решений чиновников иногда нужно «терзать» и «трясти». В ноябре 2019 года он призвал депутатов «Единой России» оказывать на должностных лиц в регионах соответствующее воздействие, если они не замечают или отказываются замечать существующие проблемы.