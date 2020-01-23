— Какие из рыболовецких судов, произведенных в ОСК в последнее время и планируемых к постройке в недалеком будущем, вы можете отметить особо?



— На текущий момент портфель заказов ОСК по рыбопромысловому флоту составляет 36 судов. Это те суда, по которым уже заключены контракты. Плюс пять судов в процессе контрактации.



Мы строим весь спектр востребованных рынком судов: от небольших морозильных судов ярусного лова длиной менее 60 метров до морозильных траулеров длиной более 120 метров.



Два траулера-сейнера, построенных на заводе «Янтарь», уже поставлены заказчикам в 2019 году. Я считаю, что это наш несомненный успех. Это современные суда, не уступающие по качеству лучшим мировым аналогам. Первое судно без проблем совершило переход из Балтийского моря к месту приписки на Камчатке. Второе судно находится в процессе перегона, что лишний раз свидетельствует о качестве выполненной ОСК работы.



Наш завод «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде помимо традиционного для него производства сухогрузов, танкеров и дноуглубительных судов теперь также займется строительством краболовов. Планируется выпустить серию из 5 таких судов. Еще минимум два краболова построит Хабаровский судостроительный завод.

