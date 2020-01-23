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23 января 2020


Вице-президент ОСК рассказал о планах госкомпании

Переломный год для
российского судостроения
После многолетнего застоя в России началось активное развитие гражданского судостроения. Во многом это стало возможно благодаря созданию Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

В 2019 году было построено 20 гражданских судов. В ОСК считают этот результат неплохим, но у этой госкомпании амбициозные планы — создать десятки самых современных гражданских судов.

О том, как будет развиваться судостроение в ближайшее время, Федеральное агентство новостей узнало у вице-президента Объединенной строительной корпорации Василия Бойцова.

В поиске новых заказчиков

Василий Борисович, вы уже почти полгода являетесь вице-президентом ОСК по техническому развитию. Кроме того, курируете гражданское направление. Что из сделанного за это время вы считаете наиболее важным?

— Действительно, я курирую вопросы гражданского судостроения. Одно из стратегических направлений для ОСК — диверсификация. Кроме того, президент России поставил перед нами цель к 2030 году добиться паритета выручки от реализации оборонной и гражданской продукции корпорации.

Строительство гражданских судов после нескольких десятилетий, когда на отечественных верфях они практически не создавались, — сложная задача. Для ее решения необходимо как активное использование нашего интеллектуального потенциала, так и модернизация производственных мощностей, а зачастую и создание новых.

Поэтому мы развиваем и конструкторские бюро, и предприятия, ориентируясь на строительство высокотехнологичных судов, которые отвечают самым высоким мировым стандартам. Это потребует консолидации всех наших усилий.
«Президент России поставил перед нами цель к 2030 году добиться паритета выручки от реализации оборонной и гражданской продукции корпорации».

Василий Бойцов
Сегодня мы активно заняты привлечением новых заказчиков. Я бы разделил их на три группы. Первая — различные государственные организации и компании. Они есть и будут оставаться для ОСК основными заказчиками, в том числе и гражданской продукции. Наиболее яркий пример — строительство атомных ледоколов для Росатома. Для агентства Росморречфлот мы также строим ряд судов усиленного ледового класса.
Вторая группа заказчиков — российские частные компании. Например, рыбопромысловые, транспортные и круизные.

Третья потенциальная группа — зарубежные компании, заинтересованные в нашей продукции.

В последние годы контракты заключаются по первым двум направлениям. По третьему — мы ведем подготовительную работу и хотим предложить потенциальным заказчикам конкурентную продукцию, отвечающую требованиям их рынков.

2020 год, я думаю, будет показательным. По моим приблизительным оценкам, прибыль от продажи гражданской продукции должна увеличиться. Хотя и в 2019 году показатели были неплохими — сдано 20 гражданских судов.
У Объединенной судостроительной корпорации амбициозные планы — создать десятки самых современных гражданских судов.

Модернизация предприятий

— Как идет модернизация предприятий ОСК?

— Модернизация — процесс, который на предприятиях ОСК идет постоянно. Хотел бы выделить Балтийский завод, приступивший к большой работе в рамках Федеральной целевой программы по модернизации предприятий. Заводу выделено от государства 4 миллиарда рублей на реконструкцию и техническое перевооружение корпусообрабатывающего и сборочно-сварочного производства, а также на строительство трубообрабатывающего комплекса.

Большая инвестиционная программа реализуется на «Севмаше», где модернизация также идет полным ходом. Например, в конце года там введен в эксплуатацию новый деревообрабатывающий фрезерно-расточной центр с ЧПУ, который обладает высокой точностью и качеством обработки. Он может обрабатывать крупногабаритные заготовки любой конфигурации по предварительно созданной 3D-модели.

На том же участке были установлены два новых ресмусовых станка и четырехсторонний строгально-фрезерный станок.

Продолжается обновление в одном из старейших цехов «Севмаша» — сталелитейном: там появилось два новых крана для переноски многотонных деталей. К лету нынешнего года цех полностью преобразится.

На литейном участке уже работают две новые индукционные плавильные печи. Введена в эксплуатацию центробежная машина для производства втулок, смеситель с вибростолом и т. д.
«Ежегодный инвестиционный портфель Объединенной судостроительной корпорации превышает 10 миллиардов рублей, и в ближайшее время инвестиции будут только увеличиваться».

Василий Бойцов
Модернизируются «Адмиралтейские верфи». На «Северной верфи» завершены подготовительные работы, идет контрактация и закупка металлоконструкций под эллинг.

Ежегодный инвестиционный портфель Объединенной судостроительной корпорации превышает 10 миллиардов рублей, и в ближайшее время инвестиции будут только увеличиваться. Причем, если раньше модернизация производства в основном происходила через государственные программы, то теперь мы используем и другие возможности.

В частности, для техперевооружения верфей под выпуск «гражданки», при активном содействии корпорации Выборгский судостроительный завод получил льготный заем в Фонде развития промышленности. Таким же образом собираемся привлекать средства для других наших предприятий. Активно работаем с ведущими российскими банками.

Влияние санкций

— Насколько серьезно влияют на сроки строительства судов западные санкции? В СМИ появлялась информация, что обновление рыбопромыслового флота в России затягивается как раз из-за санкций?

— Все эти суда достаточно технологически насыщенны. На них устанавливается немало сложного оборудования, которое непросто наладить и запустить. Периодически возникают технические, логистические, экономические и прочие трудности.

Да, санкции оказывают влияние на процесс судостроения. Какие-то компании-поставщики из стран Европейского союза ведут себя очень осторожно, не рискуют связываться с предприятиями ОСК. Какие-то относятся к санкциям спокойно и не боятся поставлять нам свою продукцию.
«Санкции не должны касаться производства и продажи гражданских судов, поскольку эта продукция исключительно мирная».

Василий Бойцов
Судно снабжения «Остап Шеремета». Производит
«Амурский судостроительный завод».

Планы ОСК

— Какие из рыболовецких судов, произведенных в ОСК в последнее время и планируемых к постройке в недалеком будущем, вы можете отметить особо?

— На текущий момент портфель заказов ОСК по рыбопромысловому флоту составляет 36 судов. Это те суда, по которым уже заключены контракты. Плюс пять судов в процессе контрактации.

Мы строим весь спектр востребованных рынком судов: от небольших морозильных судов ярусного лова длиной менее 60 метров до морозильных траулеров длиной более 120 метров.

Два траулера-сейнера, построенных на заводе «Янтарь», уже поставлены заказчикам в 2019 году. Я считаю, что это наш несомненный успех. Это современные суда, не уступающие по качеству лучшим мировым аналогам. Первое судно без проблем совершило переход из Балтийского моря к месту приписки на Камчатке. Второе судно находится в процессе перегона, что лишний раз свидетельствует о качестве выполненной ОСК работы.

Наш завод «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде помимо традиционного для него производства сухогрузов, танкеров и дноуглубительных судов теперь также займется строительством краболовов. Планируется выпустить серию из 5 таких судов. Еще минимум два краболова построит Хабаровский судостроительный завод.
— Недавно правительство выпустило дополнительную программу льготирования для судов, построенных на Дальнем Востоке. С чем это связано?

— Постройка судов на Дальнем Востоке самому предприятию обходится существенно дороже. На это влияют и логистические затраты, и дополнительные социальные обязательства перед работниками в дальневосточном регионе, которые сохранились с советских времен, и многое другое. Заказчику выгоднее сотрудничать с заводами в европейской части России, а потом перегонять построенные суда на Дальний Восток. Соответственно, дальневосточные предприятия оказываются в неравном положении и льготы для их успешного развития необходимы.

Мы надеемся, что программа субсидирования нивелирует ценовые диспропорции и создаст равные конкурентные условия для судостроительных заводов в европейской части России и на Дальнем Востоке.

При этом главным бассейном, где у нас добывается большая часть рыбных биоресурсов, продолжает оставаться Дальний Восток. Поэтому логично, если там будет строиться значительная часть промысловых судов.

Вторую часть интервью читайте в ближайшее время на сайте ФАН.

Алексей Полубота

Иллюстрации пресс-службы ОСК
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