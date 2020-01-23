— Как идет модернизация предприятий ОСК?
— Модернизация — процесс, который на предприятиях ОСК идет постоянно. Хотел бы выделить Балтийский завод
, приступивший к большой работе в рамках Федеральной целевой программы по модернизации предприятий. Заводу выделено от государства 4 миллиарда рублей на реконструкцию и техническое перевооружение корпусообрабатывающего и сборочно-сварочного производства, а также на строительство трубообрабатывающего комплекса.
Большая инвестиционная программа реализуется на «Севмаше»
, где модернизация также идет полным ходом. Например, в конце года там введен в эксплуатацию новый деревообрабатывающий фрезерно-расточной центр с ЧПУ, который обладает высокой точностью и качеством обработки. Он может обрабатывать крупногабаритные заготовки любой конфигурации по предварительно созданной 3D-модели.
На том же участке были установлены два новых ресмусовых станка и четырехсторонний строгально-фрезерный станок.
Продолжается обновление в одном из старейших цехов «Севмаша» — сталелитейном: там появилось два новых крана для переноски многотонных деталей. К лету нынешнего года цех полностью преобразится.
На литейном участке уже работают две новые индукционные плавильные печи.
Введена в эксплуатацию центробежная машина для производства втулок, смеситель с вибростолом и т. д.