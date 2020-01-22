Лиза и Гарри Галкины сразили фанатов пением на французском языке

Москва, 22 января. Известный юморист Максим Галкин показал на видео, как его дети, двойняшки Лиза и Гарри, занимаются музыкой и исполняют мировые хиты на французском языке. Ролики, опубликованные в Instagram, сразили фанатов.

Детям Галкина и его супруги, народной артистки СССР Аллы Пугачевой в этом году исполнится семь лет. Звездная пара тратит все силы на воспитание двойняшек, предоставляя им возможность развивать свой талант.

После публикации юмористом двух видео стало понятно, что дети активно изучают иностранные языки и поют. Сначала Галкин показал, как Гарри исполняет композицию бельгийского шансонье Сальваторе Адамо Tombe la neige, пишет «Вечерняя Москва». А затем продемонстрировал выступление Лизы.

Девочка особенно поразила интернет-пользователей. Они отметили, с каким кокетством и артистизмом она исполнила знаменитую песню Les Champs Elysees Джо Дассена.

«Ангел. Чудо-девочка», — выразила свое восхищение minayeva.tatyana77.

«Держись, шоу-бизнес. Артистка растет», — пошутила polianskaia1346.

Когда девочка допела, Пугачева не смогла сдержать эмоций и рассмеялась.

«Умничка моя! Я тебя целую», — похвалила она дочь.

Галкин часто публикует в Instagram кадры семейной хроники. Поклонникам очень нравится, когда в кадр попадают артистичные двойняшки. Недавно телеведущий показал, как Лиза решила вжиться в роль телевизионного диктора. Встав в кухонный шкаф со стеклянными дверцами, она изобразила ведущую и объявила, что Галкин и Пугачева — «хорошая парочка».

Стоит отметить, что Лиза, несмотря на столь юный возраст, уже известна на всю страну. Количество подписчиков ее фан-аккаунта в Instagram перевалило за полмиллиона, под ее фотографиями значатся десятки комментариев с комплиментами.