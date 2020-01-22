Главные новости 22 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 22 января.

Большинство интернет-пользователей осыпали артистку и ее стройные ноги комплиментами. Выступление Гусевой без юбки вызвало ажиотаж в соцсетях.

Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян была экстренно доставлена в столичную клинику. Маргариту Симоньян экстренно доставили в институт Склифосовского .

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с «группами смерти» в соцсетях. Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях.

Сергей Шойгу проверил, как идет строительство главного храма Вооруженных сил России, посвященного 75-летию Победы. Сергей Шойгу проверил ход строительства храма Победы в парке «Патриот».

Водонаева попыталась объяснить свои слова о получении «быдлом» маткапитала за первого ребенка. Водонаева попыталась объяснить слова о «быдле», рассчитывающем на маткапитал.

Экс-участница телепроекта «Дом-2» также заявила, что придумала «отличный способ пополнить бюджет страны». Водонаева ответила на предложение Володина оштрафовать ее на 100 млн рублей.

Для разработки вакцины потребуется около трех месяцев. Этот процесс потребует существенных средств. Разработка российской вакцины против коронавируса из Китая займет полгода.

Число человек, скончавшихся от нового коронавируса 2019-nCoV, который распространился в Китае, достигло девяти. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 9 человек.

Все механизмы и инструменты по взысканию долгов по ЖКХ в управляющих компаниях ликвидировали. Эксперт Москвина назвала острой необходимостью новую идею по взысканию долгов по ЖКХ.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ответила фразой «у меня нет сердца» на слухи о сердечном приступе. Симоньян: У меня не может быть сердечного приступа, потому что нет сердца.