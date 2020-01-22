«Фактор ЧМ-2018» не помешал росту числа рабочих мест в Петербурге

По данным аналитиков НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, за три квартала 2019 года в Северной столице образовалось более 20 тысяч новых рабочих мест. Общий итоговый прирост не достиг рекордов 2018 года, но определенно превысил показатели за тот же период всех предыдущих лет.

Замедление роста количества вакансий по сравнению с 2018 годом нельзя рассматривать как негативную экономическую тенденцию, поскольку статистика учитывает колоссальное увеличение рабочих мест в период чемпионата мира по футболу. Это событие позволило только в сфере гостеприимства создать более пяти тысяч новых рабочих мест. Кроме того, серьезный рост показателей продемонстрировали сферы торговли (на 51% больше вакансий по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), образования (прирост в 115%) и строительства (52%). Причем эти данные включают только один трудовой договор, а ведь у человека их может быть несколько.

В 2019 году запросы рынка труда на новых сотрудников тоже росли. За первые девять месяцев среднеквартальное количество вакансий составило чуть менее 200 тысяч, а общие показатели, по предварительным подсчетам, будут лучше, чем в 2018 году, — 243 места.

Наибольший кадровый голод в Петербурге испытывает сфера IT-технологий, нуждающаяся в притоке широкого спектра специалистов — от разработчиков программного обеспечения до специалистов-техников по поддержке пользователей. А на производствах по-прежнему высоко востребованы высококвалифицированные рабочие: операторы и наладчики деревообрабатывающих, прядильных и намоточных машин, сборщики оборудования и многие другие.

«После кризиса 2014 года прошло серьезное сокращение рабочих мест, прежде всего — менеджмента всех уровней. Количество рабочих мест руководящего состава сократилось в некоторых отраслях вдовое. Бывший менеджмент вынужденно перешел в сферу специалистов высокого уровня, — заметил соавтор исследования Александр Курячий, директор Центра прикладных исследований и разработок НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. — В дальнейшем рынок уравновесился и перешел к росту. Но новая структура рынка сохраняется. То есть объем рабочих мест растет, в первую очередь — за счет появления вакансий специалистов высокого уровня. В этом году этот тренд, скорее всего, продолжится, он соответствует общемировым тенденциям».

Подробности исследований НИУ ВШЭ, а также принципы подходов к анализу рынка труда эксперты обсудят на IV Санкт-Петербургском международном форуме труда, который пройдет в КВЦ «Экспофорум» 27 и 28 февраля. Кроме того, в повестке форума фигурируют вопросы производительности труда, вызовы социума и возможные ответы на них, вопросы трудовой миграции, HR-технологии, человеческий капитал и открытое образование.