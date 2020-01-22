Пластический хирург рассказал, как избежать проблем с силиконовой грудью

В конце декабря телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что ей пришлось экстренно удалить силиконовые импланты из груди из-за разрыва одного из них. Сегодня появилась информация, что эта же участь настигла обладательницу титула «Мисс Россия — 2003» Викторию Лопыреву. В интервью Федеральному агентству новостей пластический хирург Юрий Иншаков оценил риск возникновения такой проблемы у других женщин и рассказал, кому противопоказано увеличение груди.

Пожизненная гарантия с хитрой оговоркой

По словам генерального директора и основателя клиники пластической хирургии «Энигма», разрыв имплантов занимает менее одного процента среди всех рисков, возникающих при увеличении груди путем имплантации.

«Все импланты разные. Конечно, за последние 40 лет их качество стало довольно-таки приличным. Многие фирмы дают на свои импланты пожизненную гарантию. Вернее — гарантию на химическую структуру имплантов. То есть они могут носиться бесконечное количество лет, но все зависит от того, какой образ жизни человек ведет. Есть такая хитрая оговорка», — объяснил Юрий Иншаков.

Врач напомнил, что имплант — это, как ни крути, инородное тело. И в нем содержится силиконовый гель, который бывает жидким и тугим, нетекучим. Последний называется высококогезивным гелем.

«Термин «разрыв» я не употребляю, но если на импланте с высококогезивным гелем возникнет маленькая трещинка, то гель не вытечет. Но вообще риск нарушения целостности импланта у каждой фирмы-производителя разный. Он варьируется от нуля до одного процента из ста. И чтобы такое осложнение возникло, должны быть определенные факторы», — заметил Юрий Иншаков.

Как избежать разрыва силиконовых имплантов

По словам пластического хирурга с 30-летним стажем, когда он узнал об истории Леры Кудрявцевой, у него возникли к ней профессиональные вопросы.

«Разгерметизация импланта или нарушение его целостности обычно проявляется очень быстро. Это заметно по припухлости груди, может появиться дискомфорт. То есть я не могу понять, как можно было ходить пять-шесть лет после того, как это произошло. У меня были пациентки с такими проблемами. Операция действительно сложная, но не настолько, как расписала телеведущая», — заметил Иншаков.

Он объяснил, что нарушение целостности импланта может возникнуть, когда после увеличения груди прошло 15-20 лет.

«Но самое большое значение имеет образ жизни. Необходимо избегать еженедельных перелетов в самолетах. Отрицательно действуют частые простуды, потому что иммунный ответ может быть разным. Но самое негативное воздействие оказывает увлечение банями, саунами, которые чередуются с контрастными купаниями. Вспомните, как воздействуют резкие перепады температур на резину — она трескается. То же может произойти с силиконом», — рассказал врач.

Какие еще бывают осложнения из-за силикона в груди

Юрий Иншаков сообщил, что гораздо чаще возникает такое осложнение, как контрактура импланта, то есть нагрубание и утолщение капсулы вокруг него.

«Частота таких случаев составляет 10-15 процентов из ста. Здесь все зависит от состояния иммунитета женщины. Могут негативно сказаться частые простуды, применение антибиотиков, образ жизни. Проблема возникновения контрактуры тоже решается хирургическим путем. Но важно, чтобы женщины обратились к врачу при первых признаках осложнения, а не перехаживала», — сказал пластический хирург.

На втором месте по частоте осложнений — подворот импланта, отметил доктор. Чтобы его избежать, нужно выбирать крупноструктурированные, шероховатые импланты, потому что после операции они схватываются с окружающими тканями груди за две-три недели.

«После выписки мы предупреждаем женщин, что полгода после увеличения груди нельзя заниматься фитнесом и нагружать грудные мышцы, поскольку из-за механического воздействия может произойти подворот импланта. Но к этим рекомендациям не всегда прислушиваются. Поэтому и появляются такие осложнения», — посетовал Юрий Иншаков.

По его мнению, негативное влияние на силиконовую грудь может оказать и проведение такой диагностической процедуры, как маммография.

«Некоторые пациентки стабильно делают маммографию раз в год. Но при этой процедуре через молочные железы проходят жесткие рентгеновские лучи, и сама грудь очень сильно сдавливается при этом. Я считаю, что эту травмирующую процедуру лучше заменить УЗИ или МРТ», — добавил Иншаков.

Кому противопоказано увеличение груди

По словам пластического хирурга, вставлять грудные импланты противопоказано женщинам с онкологическими заболеваниями, с тяжелыми формами сахарного диабета, с аутоиммунными заболеваниями.

«Также противопоказаниями к операции по увеличению груди являются недавно перенесенные инфаркты и инсульты. То есть мы смотрим на общее состояние здоровья пациентки. Я всегда с опаской подхожу к женщинам, у которых есть полиаллергия. Потому что иммунная реакция их организма на инородное тело может быть непредсказуемой. Относительным противопоказанием является и псориаз», — объяснил пластический хирург Юрий Иншаков.

Врач добавил, в США и Европе ежегодно делается по миллиону операций по увеличению груди, а в азиатских странах — почти два миллиона в год. И процент послеоперационных осложнений статистически очень мал.