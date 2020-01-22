Роухани заверил, что Иран не гонится за ядерным оружием

Москва, 22 января. Тегеран не гонится за ядерным оружием независимо от существования ядерной сделки или отношений с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщил иранский президент Хасан Роухани. Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

«Даже если не будет Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) или соглашения о гарантиях с МАГАТЭ, независимо от того, хорошие или плохие отношения нашей страны с МАГАТЭ, мы не гонимся за ядерным оружием», — заверил Роухани.

Глава Ирана также обратился к Германии, Франции и Великобритании и заявил, что они будут нести ответственность за последствия нарушения ядерного соглашения. Если Европа будет выполнять свои обязательства, Иран тоже вернется к их выполнению, подчеркнул Роухани.

В начале этого года Иран объявил, что отказывается от «последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг», и заявил, что теперь ограничений по работе с иранской ядерной программой не осталось.

Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран в 2015 году достигли договоренностей по СВПД. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В 2018 году Вашингтон в одностороннем порядке вышел из соглашения, через год Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по сделке.

Отношения между Ираном и США обострились в начале года после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани под Багдадом. В ответ иранские силы нанесли удар по американским базам в Ираке.

Многие эксперты убеждены, что напряженность на Ближнем Востоке возникла из-за действий США. В связи с этим в последнее время все чаще можно услышать лозунг «Янки, гоу хоум!», призывающий американцев покинуть ближневосточный регион.