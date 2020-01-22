Роспотребнадзор не зафиксировал ни одного случая инфицирования новым коронавирусом в РФ

Москва, 22 января. Российские врачи не зарегистрировали ни одной госпитализации, связанной с новым коронавирусом, вспышка которого ранее произошла в Китае. Об этом в среду заявила начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.

«Нет, таких случаев нет», — отметила она, отвечая на вопросы журналистов.

Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой ранее заявил, что новый коронавирус 2019-nCoV представляет опасность для населения России. В Китае уже зафиксировано 440 случаев заражения, девять из которых закончились смертью пациента.

Впервые о вспышке пневмонии в китайском Ухане стало известно еще в конце прошлого года. 7 января китайские исследователи установили, что возбудителем инфекции является коронавирус 2019-nCoV.

По информации ВОЗ, коронавирус провоцирует развитие атипичной пневмонии. Помимо Китая от заразы также пострадали Таиланд, Япония и Южная Корея. Кроме того, первый случай заражения азиатским коронавирусом был зарегистрирован в США.

По словам замглавы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Биня, вирус распространяется воздушно-капельным путем. Впрочем, нельзя исключать и другие способы распространения, учитывая фактор мутации.