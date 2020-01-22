Макарук назвал антироссийской истерией сказки Браудера о русских «сантехниках» в Давосе

Москва, 22 января. Публикации западных СМИ о высылке двух российских граждан из Швейцарии из-за подозрений в шпионаже являются очередной «волной шпиономании». Об этом заявил член президиума организации «Офицеры России», генерал-майор Михаил Макарук.

Ранее швейцарская газета Tribune de Geneve сообщила о задержании полицией в Давосе неких «сантехников из России» с дипломатическими паспортами. Источник газеты утверждает, что задержание произошло летом 2019 года. По его словам, задержанные якобы планировали «установить подслушивающие устройства» и «взломать компьютерные сети».

Известный финансист и русофоб Уильям Браудер, который заочно приговорен за мошенничество к тюремному сроку в России, связал данный инцидент со своей персоной.

«Швейцарские службы безопасности помешали российской шпионской операции в Давосе, возможно, нацеленной на меня», — написал он в своем микроблоге Twitter.

BREAKING: Swiss security services foil a Russian espionage operation in Davos possibly targeting me. https://t.co/A3BQwQobmZ — Bill Browder (@Billbrowder) 20 января 2020 г.

Однако газета Tribune de Geneve отмечает, что у правоохранительных органов Швейцарии не было претензий к задержанным.

В свою очередь пресс-атташе российского посольства в Швейцарии Станислав Смирнов предположил, что задержанные могли принимать участие в подготовке «Русского дома» в Давосе, который используется в качестве площадки переговоров во время форума.

Член президиума организации «Офицеры России» Михаил Макарук отметил, что данная история является очередной попыткой Запада раздуть антироссийскую истерию в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе.

«Естественно, что есть силы и в Швейцарии, США и Великобритании, которые ищут любой повод, чтобы очернить Россию и показать ее в кавычках черные дела, используя международные мероприятия. Другой оценки здесь я не вижу», — пояснил эксперт.

Он также выразил уверенность, что подобные провокации западных СМИ будут продолжаться в будущем. Макарук подчеркнул, что западным русофобам не нравятся позитивные изменения, которые происходят в России, поэтому они предпринимают попытки дискредитировать их, передает «Политика Сегодня».

«Это не первый и не последний всплеск волны шпиономании, чтобы дискредитировать Россию теми силами, которые не хотят видеть позитивные моменты, которые у нас набирают силу», — добавил эксперт.

Макарук отметил, что западные СМИ напрасно пытаются выставить Россию в глупом свете, так как подобные публикации вызывают только смех.