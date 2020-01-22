Представители Зеленского попросили о встрече с Путиным в Израиле

Москва, 22 января. Представители президента Украины Владимира Зеленского запросили его встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях международного форума в Иерусалиме. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

По его словам, Москва получила ряд запросов на переговоры иностранных лидеров с Путиным в Израиле, однако программа мероприятий будет очень насыщенной, поэтому отдельные встречи пройдут «на ногах».

Ушаков уточнил, что на запрос офиса Зеленского отказа не последовало, но общение лидеров вряд ли сможет состояться в полномасштабном формате.

«Конечно, президент, во всяком случае, пожмет руку основным участникам, это неизбежно. Состоятся ли продолжительные беседы — это весьма сомнительно, просто времени нет», — пояснил Ушаков.

Путин посетит Израиль 23 января. Российский лидер выступит в качестве главного гостя в международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом!» в Иерусалиме, а также примет участие в церемонии передачи Ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти «Собибор» Леона Фельдгендлера.

Ранее стало известно, что пребывание президента в Израиле пришлось сократить в связи с формированием российского правительства. Согласно начальным планам, Путин должен был отправиться в Иерусалим на два дня, однако из-за ситуации с обновлением кабмина совершит однодневный визит.

По словам Ушакова, официальный Тель-Авив с пониманием отнесся к сокращению поездки.