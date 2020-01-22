Кремль подтвердил готовность Хафтара посетить Москву, но не уточнил сроки

Москва, 22 января. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил информацию о письме, которое командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар направил в Москву.

По его словам, ливийский фельдмаршал готов вновь посетить российскую столицу, чтобы продолжить диалог об урегулировании ситуации в североафриканской республике, однако никаких конкретных сроков пока не называлось.

«Мы все знаем, что перед началом конференции по Ливии Хафтар написал письмо нашему руководителю, в котором отмечает нашу роль в процессе урегулирования и высказывает свою готовность приехать в Москву, но пока конкретных сведений на этот счет нет», — пояснил Ушаков журналистам.

Напомним, что командующий ЛНА незадолго до проведения в Берлине международной конференции по Ливии направил президенту РФ Владимиру Путину письмо. В нем он поблагодарил российского лидера за усилия по урегулированию ситуации в Ливии и высказал готовность приехать в РФ на следующий раунд переговоров.

Ранее российские власти пригласили в Москву Хафтара и главу Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа, чтобы обсудить перспективы урегулирования ситуации. Кроме того, Москва смогла уговорить стороны заключить временное перемирие. Эксперты утверждают, что именно Россия на сегодняшний день становится главным миротворцем в регионе. Ее заслуги признают как в ЛНА, так и в ПНС Ливии.

Добавим также, что 19 января в Берлине состоялась конференция по Ливии. Совет Безопасности ООН теперь намерен провести внеочередную закрытую встречу, чтобы обсудить итоги мероприятия. Проведение консультаций запросили Германия, Великобритания и Тунис.