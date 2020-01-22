Главврач больницы в Солнечногорске опроверг очередной вброс «Альянса врачей»

Москва, 22 января. Главный врач Туберкулезной больницы имени А.Е. Рабухина Солнечногорска Сергей Оприщенко опроверг слухи о нарушении прав медиков при сокращении двух отделений, которые распространила глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева.

Созданный под эгидой скандального блогера Алексея Навального «Альянс врачей» вновь оказался в центре внимания из-за скандала, устроенного Васильевой. В социальных сетях альянса распространились информационные вбросы, которые были практически сразу опровергнуты главным врачом медицинского учреждения.

Он написал на своей странице в Facebook, что публикации альянса не соответствуют действительности.

«В социальных сетях в настоящее время обсуждается вопрос о сокращениях двух отделений нашей больницы (ГБУЗ «ТБ им. А.Е.Рабухина ДЗМ»). Как главный врач хочу пояснить, что озвученная информация не соответствует действительности и содержит ложные выводы», — написал он в своем аккаунте.

Оприщенко сообщил, что в больницу госпитализируются люди с заразной формой туберкулеза, поступающие из миграционного центра. По его словам, за последние несколько лет число заболеваний туберкулезом существенно сократилось, и отделения заполнялись только на 20%. За семь месяцев существования двух отделений на лечение поступили 28 человек, из которых половина были выписаны. В связи с тем, что в стационаре находятся 14 больных, было решено о реорганизации отделений: сокращении персонала и количества коек.

Все изменения вводились согласно плану и в соответствии с российским законодательством. Персоналу были предложены вакансии в больнице, а те, кто решил уволиться, — компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом России.

Васильева на встрече с главврачом попыталась устроить скандал, считая, что отсутствие нужного количества больных — проблема больницы.

Авторы Telegram-канал «Акитилоп» убеждены, что глава «Альянса врачей» намеренно устроила провокацию, тем самым показала привычное для себя поведение. Примечательно, что альянс, который регулярно публикует псевдорасследования, в этот раз ограничился лишь публикацией с парой фотографий. Скорее всего, из-за исчерпывающего ответа главврача не удалось создать очередной материал для раздувания «проблемы».

Случай в Сосногорске — не первый для Васильевой, которая на камеру ради добычи скандального материала провоцирует медиков. Она незаконно проникает в больницу для того, чтобы якобы проверить условия труда сотрудников. При этом помощь медикам не является приоритетной задачей для альянса Навального, вместо реальной помощи организация штампует фейки. Все чаще альянс ловят на лжи, публикуя материалы, опровергающие все доводы альянса.

Ранее Васильева «слепила» фейк об увольнении медиков из столичной ГКБ №1. По ее словам, врачей вынуждали увольняться по собственному желанию, а на несогласных якобы давили с помощью Росгвардии. В действительности правоохранители прибыли в медучреждение после того, как их по тревожной кнопке вызывал охранник, который действовал по просьбе «неизвестного ему лица». Сами медики предполагают, что это был человек из окружения Васильевой.