Донецк, 22 января. Два бойца Вооруженных сил Украины погибли при очередном разрыве миномета «Молот», еще трое получили ранения. О новых потерях, которые понесла киевская армия в Донбассе, рассказали в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

По данным ведомства, трагедия произошла в минувший вторник под Горловкой, а именно на временных огневых позициях 59-й отдельной мотопехотной бригады в районе населенного пункта Николаевка Вторая.

«Во время попытки открыть огонь из 120-миллиметрового миномета произошел разрыв мины в канале ствола», — уточнили в УНМ ДНР.

Двое солдат погибли, трое пострадали. На месте происшествия работает группа офицеров штаба бригады.

«Молот» приняли на вооружение ВСУ в 2016 году. С тех пор более 30 украинских военных стали жертвами самоуничтожения миномета украинского производства, десятки получили ранение.

Оружие неоднократно критиковали, в том числе сами военные, а силовики жаловались, насколько оно ненадежно. Чтобы предотвратить разрывы, на «Молот» была поставлена защита, предохраняющая от двойного заряжания. Однако как в очередной раз показывает практика, предпринятые меры не помогли.

Тем мне менее Киев считает, что альтернативы этому миномету нет, поэтому его использование в армии продолжают, несмотря на гибель людей.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос уточнил, что почти за шесть лет гражданской войны на юго-востоке страны по небоевым причинам погибли более трех тысяч бойцов киевской армии.