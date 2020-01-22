Путин обсудит с главой Палестины ситуацию на Ближнем Востоке

Москва, 22 января. Президент РФ Владимир Путин намерен обсудить с главой Палестины Махмудом Аббасом вопрос урегулирования арабо-израильского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке в целом. Об этом в среду заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Различные вопросы будут обсуждаться: как двустороннего плана, так и ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования», — пояснил он журналистам.

Ушаков добавил, что Россия поддерживает стремление палестинцев реализовать свое законное право на независимое государство.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 23 января Путин посетит Израиль. Его визит будет приурочен к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря «Освенцим» и Дню памяти жертв Холокоста. Российский лидер примет участие в церемонии открытия памятника защитникам и жителям блокадного Ленинграда в Иерусалиме, встретится с президентом Израиля Реувеном Ривлином и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. В тот же день Путин посетит Вифлеем, где проведет переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом.