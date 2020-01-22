Новосибирские ученые создали экспресс-тест на инфаркт миокарда

Новосибирские ученые разработали уникальный метод экспресс-диагностики инфаркта миокарда, который медики могут применять практически в полевых условиях. Около 10 лет врачи разных регионов используют его в своей практике. Тест позволяет быстро, недорого и эффективно выявить риск инфаркта миокарда. В 2020-м эксперты поставили вопрос о его официальном включении в перечень медицинских услуг в России.

«Сегодня золотым стандартом диагностики инфаркта миокарда является обнаружение в крови повышенного уровня концентрации белков, которые в норме присутствуют только в мышце сердца, — рассказал Федеральному агентству новостей заместитель председателя сибирского отделения Российской академии наук (РАН) Михаил Воевода. — При инфаркте и других серьезных повреждениях сердечной мышцы эти белки выбрасываются в кровь. Поэтому при их выявлении в крови можно говорить о повреждении клеток сердца, а в сочетании с соответствующей клинической картиной — подтверждать диагноз. Именно так диагностируют инфаркт во всем мире. При этом стандартные лабораторные подходы требуют специального оборудования: приборов, реактивной базы, персонала для проведения анализов. Наши экспресс-тесты «Кардио-БЖСК» позволяют избежать этих сложностей».

Простота использования и невысокая стоимость (цена одного теста — около 500 рублей) заинтересовали медицинское сообщество, особенно в отдаленных регионах со сложной логистикой. Продукт был создан еще в 2009 году, идея принадлежала директору научно-производственного объединения «Биотест» Сабиру Валиеву. Он представил академикам тест уже в готовом виде.

«Я согласился с необходимостью создания подобных продуктов, меня к этому подтолкнула жизнь, потребности здравоохранения регионов Сибири, — пояснил Воевода. — А решающим толчком стала беседа с представителями правительства Якутии, которые с энтузиазмом отнеслись к этой разработке, ведь она позволит существенно повысить эффективность диагностики инфаркта миокарда в отдаленных регионах, где здравоохранение постоянно встает перед нелегким выбором: что делать с пациентами с подозрительной, но неявной симптоматикой. По современным стандартам таких людей надо немедленно транспортировать в высокотехнологичную клинику, где у большинства из них будет снят диагноз. Но в отдаленных регионах за пациентом придется или высылать дорогостоящий вертолет, или бригаду скорой за сотни километров, чтобы везти его обратно в клинику. Наша же технология не требует специального оборудования и работы врача-биохимика — она проста и реализуема практически в любых условиях».

По словам Воеводы, разработанные тесты оказались удачными в плане определения самых маленьких, специфичных для сердечной мышцы, белков, быстро выбрасываемых в кровь, в частности белка, связывающего жирные кислоты (БЖСК). По сравнению со стандартно выявляемыми белками он позволяет увидеть проблему примерно на два часа раньше стандартных методов, а ведь именно этот период зачастую становится «терапевтическим окном», когда лечение максимально эффективно. В основе же классической, повсеместно принятой диагностики, лежит тест, который выпускает небольшое количество европейских и американских компаний. В силу ряда причин применять его во многих регионах России сложно.

«Страны, ставшие «законодателями» современных руководств по медицине, не испытывают проблем со снабжением техникой и географическими сложностями: там совершенно другие масштабы доставки пациентов в клиники, — объяснил ученый. — Поэтому у них нет потребности искать альтернативу и внедрять экспресс-методы диагностики — им это просто невыгодно. Наша страна в другой ситуации. Не все стационары укомплектованы соответствующим оборудованием в силу его высокой стоимости, к тому же использование такой техники сопряжено с большой нагрузкой. В России аналоги нашего теста есть, но они значительно отстают по степени исследованности и количеству клинических испытаний».

Сам Сабир Валиев пришел к мысли о создании такой технологии еще в 2004 году, когда методы экспресс-диагностики других заболеваний только начали появляться на рынке.

«Нам понравился принцип универсальности этого метода, — вспоминает Валиев. — Есть заболевания, где при постановке диагноза счет идет даже не на минуты, а на секунды. Инфаркт — один из таких случаев. На Западе аналогичные тесты на белок тогда тоже только начали появляться. Мы изучили европейские образцы, изучили специфичность БЖСК и выяснили, что этот белок попадает при инфаркте в кровяное русло в первый же час, а значит, его можно засекать экспресс-диагностикой».

Все члены группы разработки, которую возглавил Валиев, — выпускники новосибирского университета. Они не просили поддержки от государства, поскольку не были уверены, что замысел удастся воплотить в жизнь. Но уже к 2008 году они создали даже не пилотную версию, а практически законченный продукт, зарегистрировали его в Министерстве здравоохранения РФ и получили разрешение на производство. Правда, на федеральном уровне кардио-сообщество первое время отнеслось к новшеству настороженно.

«Нас спрашивали, почему мы так назвали свой белок, а ведь его назвали не мы — он уже давно был выявлен и назван, — рассказал разработчик. — Мы показали не клинику, мы показали саму технологию — то, что мы сделали. Кто-то увидел в продукте перспективы, но многие просто не поняли. Тем не менее, с рядом НИИ мы начали плотно сотрудничать уже в 2009 году: например, с НИИ терапии и профилактической медицины, с НИИ кардиологии в Томске, с красноярскими учеными. В этих центрах мы проводили апробацию, и могу сразу сказать, что недочетов сначала было много. И по специфичности, и по чувствительности, но понятно было главное — наш тест работает. К 2010 году мы вывели его на уровень хорошего продукта, усовершенствовали и не перестанем совершенствовать».

Также Воевода признался, что при внедрении технологии, способной спасти множество жизней, чувства охватывают очень сложные. С одной стороны — это радость от того, что появляется новый инструмент, способный помочь пациентам. Ведь на практике симптоматика инфаркта бывает неявной, и врач может упустить бесценное время. По статистике, самая высокая смертность при этом заболевании происходит именно на догоспитальном этапе. С другой стороны — необходимость такого инструмента хочется доказать как можно большему количеству экспертов, что не всегда просто.

«Казалось бы, тест может позволить сэкономить на доставке в стационар и дорогостоящем обследовании, если инфаркт не подтверждается. Но нет. И это правильно. Даже в случае отрицательного результата экспресс-теста при сопутствующих симптомах человека все равно повезут в больницу. Другое дело, что тест целесообразен для врачей-практиков в любой непонятной ситуации. Например, при болях в животе пациента стандартно бы не рассматривали как нуждающегося в госпитализации с подозрением на инфаркт, хотя именно он может у человека и быть. А при обоснованном подозрении в рамках стандартных показаний пациента госпитализируют вне зависимости от теста. Другой вопрос, что в стационаре все равно потребуется лабораторное исследование, а оборудования для тестирования на высокочувствительный тропонин есть далеко не во всех учреждениях», — поделился академик.

Возможно, со временем такой экспресс-тест появится даже в домашних аптечках, но пока он предназначен только для определения с помощью венозной крови. Эта работа еще впереди.

«У нас есть все инструменты, позволяющие не только не отстать, но и опередить зарубежных коллег, — заявил ученый. — По опыту использования разработанного теста на станциях скорой помощи, основания думать, что он будет работать в домашних условиях, есть».

По словам собеседников ФАН, на сегодняшний день для внедрения теста на федеральном уровне есть несколько формальных рубежей, которые раньше не удавалось преодолеть. Но в прошлом году процесс сдвинулся с мертвой точки: получилось наладить активное сотрудничество с главным кардиологом Минздрава — академиком Сергеем Бойцовым. Незадолго до Нового года состоялось специальное совещание ведущих специалистов страны, в котором, помимо Бойцова, принял участие главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава РФ Сергей Багненко. На встрече было принято решение дать рекомендации по включению теста в перечень медицинских услуг, а также обсудить на профильной комиссии ведомства область его применения в условиях скорой помощи.