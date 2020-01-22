Путин станет главным гостем на форуме в честь памяти жертв Холокоста в Израиле

Москва, 22 января. Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя первым выступит на международном форуме в Иерусалиме, а также примет участие в церемонии передачи Ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти «Собибор» Леона Фельдгендлера. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Участие в форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом!» является главным пунктом программы пребывания российского лидера в Израиле.

«Это мероприятие весьма важно с точки зрения сохранения исторической памяти… Мероприятие весьма масштабное, помимо нашего президента прибудут лидеры и высокопоставленные представители более 40 государств. Наш президент выступит на форуме первым из иностранных гостей», — сказал он.

Ушаков уточнил, что в ходе своего выступления Путин напомнит о вкладе советских войск в победу над фашизмом, а также будет говорить о недопустимости фальсификации итогов Второй мировой войны.

Среди гостей на форуме также выступят вице-президент США Майк Пенс, лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Франк-Вальтер Штайнмайер, а также принц Уэльский Чарльз.

«Еще одно связанное с войной мероприятие предстоит президенту в ходе пребывания в Израиле — это церемония передачи Ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти «Собибор» Леона Фельдгендлера», — добавил Ушаков.

Путин посмертно наградил гражданина Польши Фельдгендлера в июле 2019 года за мужество и героизм, проявленные при организации восстания в лагере смерти «Собибор». Фельдгендлер был одним из инициаторов бунта в лагере и вместе с советским офицером Александром Печерским руководил восстанием, в результате которого ему удалось сбежать.

Кроме того, в ходе поездки в Израиль Путин встретится с матерью осужденной в РФ за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар, сообщил Ушаков.

«После переговоров отдельных с [главой израильского кабмина Биньямином] Нетаньяху состоится совместная с ним… встреча нашего президента с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и матерью гражданки Израиля и США Наамы Иссахар Яфрой Иссахар», — сказал он.

Путин посетит Израиль 23 января. В этот день в национальном мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Иерусалиме пройдет форум «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом!», приуроченный к Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим.