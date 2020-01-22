Визит Путина в Израиль и Палестину сокращен на день

Москва, 22 января. Визит президента РФ Владимира Путина в Израиль и Палестину сокращен на день из-за формирования российского правительства. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, планировалось, что Путин поедет в Израиль на два дня. Однако из-за ситуации с обновлением кабмина поездку сократили — она состоится 23 января.

Ушаков уточнил, что израильская сторона не выказала недопонимания. Все основные мероприятия удалось уложить в один день визита.

«Мы не смогли присутствовать только на торжественном обеде, который сегодня вечером устраивает в честь иностранных гостей президент Израиля», — объяснил помощник президента РФ.

Напомним, 23 января в Иерусалиме в национальном мемориальном комплексе «Яд Вашем» пройдет мероприятие под названием «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!». Форум приурочен к Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим. Он проводится с 2005 года.

Правительство России ушло в отставку после выступления Путина с посланием Федеральному собранию 15 января. Новым премьер-министром России стал экс-глава ФНС Михаил Мишустин, в активе которого — эффективные действия по собираемости налогов в стране. Его кандидатуру выдвинул президент.