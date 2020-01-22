Экс-жена Шнурова впервые после развода вышла в свет с мужчиной

Москва, 22 января. Бывшая жена лидера музыкальной группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда впервые после развода с музыкантом вышла в свет с новым мужчиной.

Шнурову и ее спутника заметили на премьере фильма «Марафон желаний» режиссера Дарьи Чаруши в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате. Это первый выход ресторатора в свет с мужчиной после расставания с популярным музыкантом.

Знаменитость позировала на красной дорожке в одиночестве, но позднее к ней присоединился мужчина средних лет. О личности сопровождающего бывшую жену Шнура пока ничего не известно. Пара прошла в VIP-зону, где гостей вечера ждал фуршет, и мило общалась.

У Матильды Шнуровой появился новый ухажер

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Экс-супруга бессменного фронтмена скандально известной группы «Ленинград» - Сергея Шнурова – Матильда Шнурова впервые после развода с музыкантом посетила светское pic.twitter.com/AulTKgIKiO — BIMRU.RU (@bimruru) January 22, 2020

Не исключено, что 33-летняя светская львица закрутила роман, пишет Kp.ru. Однако пока у широкой общественности нет доказательств.

Сергей и Матильда Шнуровы объявили о расставании весной 2018 года, в конце лета музыкант и светская львица получили свидетельство о расторжении брака. В том же году лидер «Ленинграда» женился на светской львице Ольге Абрамовой.

Матильда Шнурова, комментируя расставание с супругом, сравнила отношения с музыкантом с большим домом, который постепенно стал разваливаться. По ее словам, не было переломного момента, после которого пара приняла решение разойтись.