Киев, 22 января. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что президент Украины Владимир Зеленский должен изменить нынешний политический курс Киева, который направлен на передачу государственной власти под внешнее управление.

По ее словам, действия Зеленского на посту президента не помогают экономическому развитию государства. При этом Украина продолжает терять суверенитет, переходя под внешнее управление.

«Мы потеряли субъективность, мы прекратили быть страной, которая решает свою жизнь. По сути мы сегодня руками Зеленского переданы в полурабство. Поэтому либо Зеленский отказывается от такой политики, либо Украина должна отказаться от Зеленского», — пояснила Тимошенко.

Она также добавила, что украинское правительство и силовые структуры государства находятся под управлением извне. Тимошенко призвала Службу безопасности Украины вмешаться в эту ситуацию.

«Если бы на Украине Служба безопасности была профессиональная и преданная, то первое, что она должна была сделать, — разобраться, как случилось, что все системы управления государством переданы внешним финансовым кругам», — подчеркнула Тимошенко.

Ранее Тимошенко заявила, что снятие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения является красной линией, которую переступил президент Украины Владимир Зеленский. По ее словам, Украина потеряла часть суверенитета и находится на стадии «ликвидации». В свою очередь российский телеведущий Владимир Соловьев напомнил, что Тимошенко «давно и уверенно» сдала суверенитет Украины. Журналист отметил, что украинские политики очень гибко ведут себя в вопросе продажи земли.