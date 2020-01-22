Зыков рассказал об угрозе информационной безопасности россиян со стороны iCloud и WhatsApp

Москва, 22 января. Российские власти взяли верный курс, когда решили укрепить информационную безопасность россиян в Сети. Такое мнение высказал директор Ассоциации профессиональных пользователей сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Так он прокомментировал слова создателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова, который на днях заявил, что принадлежащий Apple облачный сервис iCloud может быть использован для слежки за интернет-пользователями.

По словам Зыкова, облако хранит сообщения и фотографии, которые люди присылают друг другу или загружают себе на мобильное устройство. Ранее в Apple объявили, что будут проверять фотографии пользователей в iCloud на предмет детской порнографии. Директор ассоциации не исключил, что в скором времени компания начнет отправлять чужие интимные снимки на проверку подрядной организации, а это уже является нарушением частной жизни.

Кроме того, вся личная информация — от переписки, до фотографий и паспортных данных — может попасть в руки американских спецслужб. В связи с этим эксперт призвал россиян не пользоваться такими мессенджерами, как WhatsApp и Viber.

«Вектор правильный, цель, которую преследует государство, — правильная, нужно еще больше усилий предпринять для защиты суверенитета нашей страны. Проблем больше, чем законов, которые могут их решить, поэтому законодательство нужно усиливать, ужесточать», — пояснил Зыков «ПолитЭксперту».

Напомним, что 1 ноября 2019 года в России вступил в силу закон о надежном Интернете. Он обязывает операторов связи устанавливать на точках обмена траффиком государственное оборудование, регистрировать эти точки обмена, а Роскомнадзор — ограничивать доступ к запрещенным ресурсам. Таким образом Россия сможет обезопасить себя от отключения Интернета со стороны иностранных государств.

Кроме того, в РФ с 2015 года действует закон, который обязывает хранить персональные данные россиян только на тех серверах, которые находятся в России.