Винокурова отреагировала на информацию об «отсутствии сердца» у Симоньян

Журналистка RT Екатерина Винокурова с удовлетворением констатировала, что госпитализированная Маргарита Симоньян в состоянии писать в Telegram. Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил, что главный редактор канала RT Маргарита Симоньян была экстренно госпитализирована в московский институт имени Склифосовского, предположительно, из-за проблем с сердцем.

Ее супруг Тигран Кеосаян оказался недоступен для комментариев, а Екатерина Винокурова на просьбу корреспондента ФАН рассказать о самочувствии главреда RT ответила:

«Вся информация в Telegram-канале Маргариты».

В Telegram-канале Симоньян написано:

«В связи с сообщениями не отошедших от новогодних праздников СМИ, что у меня сердечный приступ, заявляю, что у меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца».

Винокурова продублировала эту запись в своем канале с комментарием, предположительно символизирующим вздох облегчения:

«Уффффффффф!»

Другой информации о состоянии Симоньян пока нет.

По данным источника ФАН, главред RT почувствовала себя плохо во время совещания в Кремле, после чего была госпитализирована, по некоторым данным — в реанимацию. Позже появилась информация, что ей назначили обследование.

В июне 2019 года беременная Маргарита Симоньян попала в больницу после хамского поведения по отношению к ней юриста так называемого ФБК (признан иноагентом) Любови Соболь. Инцидент произошел в редакции радиостанции «Эхо Москвы». Тогда Симоньян провела несколько дней под присмотром врачей. В октябре 2019 года она благополучно родила дочь.